Política 30-05-2019

FOSIS lanza iniciativa que financiará $600 millones para innovación social

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno, y el director ejecutivo del Fosis, Felipe Bettancourt, lanzaron hoy Innova FOSIS, un programa pionero en el Estado que promueve el pilotaje de programas sociales, con la premisa de buscar nuevas soluciones para nuevos problemas vinculados con la pobreza.



Innova FOSIS convoca a la sociedad civil y la academia a proponer soluciones a los desafíos que enfrentan 3 grupos: mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios, personas con escolaridad incompleta y personas sin trabajo. Esto, alineado con los grupos vulnerables que define Compromiso País, iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que busca aunar esfuerzos públicos y privados para superar la pobreza en Chile.



Al respecto, el ministro Moreno indicó que “este llamado de FOSIS es la forma en que las personas que tienen ideas distintas, que son capaces de innovar, nos ayuden a encontrar nuevas soluciones tanto para problemas antiguos y otros nuevos. En el marco del programa Compromiso País hemos planteado 3 desafíos que tienen que ver con las personas que tienen desempleo y que se prolonga demasiado; el tema de las personas que tienen escolaridad incompleta, en Chile somos 13 millones de personas mayores de 18 años y de ellos, 5 millones no han completado su educación media, y eso limita mucho las posibilidades de encontrar trabajo; y finalmente el caso de las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, y que muchas veces no tienen ingresos propios para salir de ese lugar y creemos que ese es un problema que no puede esperar”.



El jefe del Fosis, Felipe Bettancourt, señaló que “Innova FOSIS es un fondo de $600 millones que se abre para apoyar a 20 proyectos pilotos enfocados en estos tres grupos y desafíos que tenemos, para palear el desempleo, apoyar personas que tienen escolaridad incompleta y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Este es un concurso de cobertura nacional y está abierto para toda la sociedad civil, las fundaciones, Ongs y la academia. Vamos a tener las postulaciones hasta el 28 de junio y luego comienza un proceso de incubación, selección y pilotaje de estos proyectos”



Las postulaciones a Innova FOSIS estarán abiertas hasta el 28 de junio, en todas las regiones del país, a través de sitio web innova.fosis.cl Puede participar cualquier persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y universidades.