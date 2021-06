Social 13-06-2021

FOSIS lanza la “Comunidad de Emprendedores” para aumentar la información y beneficios de sus usuarios



La “Comunidad de Emprendedores” FOSIS es un nuevo espacio digital creado pensando exclusivamente en quienes tienen ganas de emprender o hacer crecer el negocio que ya tienen, a lo largo y ancho de todo Chile, tratándose básicamente de un espacio de información para emprendedores que entregará herramientas, talleres y acabada información sobre los diversos beneficios del Estado.

El Director Regional del FOSIS, Alejandro Muñoz, detalla que esta comunidad está dirigida a “usuarios, ex usuarios y, especialmente, a todos quienes postularon este año al FOSIS y no fueron seleccionados, siendo más de 230 mil personas a nivel nacional. Una primera etapa contempla el envío de mailings informativos con oportunidades de capacitación, comercialización y financiamiento, además de consejos e ideas útiles para los negocios, e historias inspiradoras con la experiencia de otros emprendedores exitosos. Asimismo habrá otras informaciones de interés como son bonos, beneficios y subsidios del Estado, entre otros”.

Serán parte de la “Comunidad de Emprendedores” FOSIS todos los usuarios de los programas de emprendimiento 2021, más todos los postulantes no seleccionados 2021 y ex usuarios de los programas de emprendimiento 2020 que se hayan inscrito voluntariamente en alguna de las campañas de convocatoria a esta comunidad.

En esta primera instancia no hay convocatoria abierta y se enviará el primer mail que incluirá contenido audiovisual sobre venta online, información sobre el IFE ampliado, el beneficio de la alianza entre el FOSIS y Correos de Chile, además de una invitación a postular al venidero CyberFOSIS 2021.

El universo total al que se podría llegar en esta primera fase de la comunidad es de 294 mil emprendedores y emprendedoras, considerando a quienes no fueron seleccionados en los programas de emprendimiento (236 mil personas), a los participantes de los programas de emprendimiento de este año (28 mil personas), y a los ex usuarios de los programas 2020 (30 mil personas).