Social 26-07-2020

FOSIS lanza vitrina digital para apoyar e incrementar las ventas de sus emprendedores en época de crisis



52 representantes del Maule y en general más de 450 emprendedores de todo Chile ya ofrecen on line a través de www.cyberfosis.cl sus diversos productos en rubros tale como accesorios y regalos, artesanía, salud y belleza, gourmet, hogar, mundo infantil, servicios, vestuario y calzado



La crisis sanitaria que vivimos a raíz del Coronavirus ha afectado especialmente a los pequeños emprendedores, quienes en general no pueden vender de manera presencial sus productos y servicios, por lo que muchos no están generando los ingresos necesarios.

En ese marco y como una manera de apoyar su reactivación, el Gobierno lanzó Cyber FOSIS, una innovadora vitrina para que pequeños emprendedores tengan un espacio en el mundo digital, abriéndoles una ventana hacia la venta on line, estando dirigida a usuarios que han participado en programas de emprendimiento del FOSIS.

“Basta ingresar a www.cyberfosis.cl para vitrinear digitalmente y apoyar lo nuestro. Esto es parte de un énfasis por ayudar a aquellas personas que quieren salir adelante, y en FOSIS estamos comprometidos con ellos, para que sigan creciendo, avanzando y consolidándose. A través de Cyber FOSIS estamos apoyando a más de 450 emprendedores vulnerables de todo Chile, entregándoles una vitrina para mostrar sus productos. De nuestra región son 52 los exponentes”, comentó el Director Regional del organismo, Alejandro Muñoz, quien lanzó la iniciativa a nivel local dialogando con expositoras de las cuatro provincias del Maule.

“A través del FOSIS entregamos oportunidades para la superación de la pobreza. Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera por entregar más oportunidades y apoyar a quienes más lo necesitan”, agregó el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos.

Algunos de los productos ofrecidos en Cyber FOSIS tienen despacho a todo Chile, mientras otros realizan despacho local. Dentro de los productos ofrecidos hay algunos con promociones, como un producto gratis por la compra de cierta cantidad de unidades, y otros descuentos de hasta un 30%. Cyber FOSIS se accede a través del banner principal de www.fosis.gob.cl o directamente en www.cyberfosis.cl