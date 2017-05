Nacional 20-05-2017

Fracasan recursos legales de dueños de AC Inversions y deberán seguir en prisión preventiva

Fueron dos semanas en las que las defensas de los principales inculpados en la multimillonaria estafa piramidal denominada caso AC Inversions intentaron mediante recursos judiciales conseguir su libertad. El dueño de la firma, Patricio Santos, el gerente de finanzas Rodolfo Dubó y el gerente de administración Camilo Cruz, presentaron recursos de apelación la semana pasada, las que fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Pero, según reveló a Emol el fiscal de Alta complejidad de la zona metropolitana Oriente, Pablo Norambuena, uno de ellos fue más allá.

Se trata del ex encargado de las finanzas de la desaparecida supuesta empresa de inversiones, Rodolfo Dubó, quien presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Dicha instancia legal se vio este miércoles en la segunda sala del máximo tribunal del país, donde los magistrados escucharon los argumentos de los abogados defensores de Dubó y del fiscal Pablo Norambuena, quien se opuso a la solicitud del imputado, al igual que el ex fiscal nacional Sabas Chahuán, quien representa a las víctimas que se querellaron en el caso. Tras los argumentos, los magistrados Milton Juica, Carlos Kunsemuller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado integrante Juan Figueroa, decidieron que los antecedentes entregados por el representante de Dubó no eran suficientes, por lo que acogieron la postura de la fiscalía y del abogado querellante. En estos meses en que se ha desarrollado la investigación -que es considerada la primera causa de grandes fraudes piramidales- el número de afectados subió de 2.020 a más de 3.400. Asimismo, se estableció que la entidad logró recaudar 100 mil millones de pesos entre los años 2012 y 2016, pero que lo defraudado asciende a los $67 mil millones, esto porque los imputados transfirieron falsas ganancias a algunos de sus clientes.