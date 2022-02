Política 15-02-2022

Fracasó nuevo intento de impugnar la regla de los dos tercios en Convención Constitucional



Este lunes fracasó un nuevo intento de un grupo de convencionales, entre ellos del Partido Comunista, para impugnar la regla de los dos tercios para la aprobación de las normas constitucionales. En específico, esta vez apuntaron a reinterpretar el requisito para la votación en general en el Pleno de los informes que emanen las comisiones temáticas.

El viernes pasado, la mesa directiva envió a todos los integrantes del órgano redactor un instructivo sobre las votaciones en Sala, que comenzarán mañana martes. En el documento se establece que se dará por visada en general las propuestas alcancen el apoyo de dos tercios de los convencionales en ejercicio, según el reglamento.

Pero el domingo, mediante un oficio, 50 constituyentes del PC, del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes y de escaños reservados, entre otros, solicitaron enmendar el protocolo de la directiva a fin de que los informes de las comisiones sean aprobados por mayoría simple.



Ante ello, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, convocó a la mesa ampliada a una sorpresiva reunión para esta mañana con el objetivo de definir el asunto, que ya se daba por zanjado. Con cinco votos contra tres, los integrantes de la directiva ratificaron la interpretación original, por lo que se requerirá el quórum de dos tercios para todas las votaciones en el Pleno.



Todo ad portas que este martes comiencen las votaciones en el hemiciclo.



El convencional comunista Marcos Barraza había defendido que "lo que moviliza o motiva la solicitud de corrección es que hay una lectura interpretativa del reglamento general de votaciones, que establece que lo que se aprueba por dos tercios son cada norma y no un informe general".

"Nos parece que hay que apegarse con mucho rigor a la norma que existe y que nosotros mismos deliberamos. En consecuencia, nos parece que hay una interpretación equivocada de la mayoría de la mesa directiva y por eso hicimos esa presentación", sostuvo el ex ministro, planteamiento que no tuvo éxito.