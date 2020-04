Opinión 15-04-2020

Fragilidades de la vida y del destino





A pocos otras cosas se asemeja tanto el destino como al díscolo vuelo de un volantín. Mientras más se eleva más colea, se revuela de un lado a otro, sube y baja en picadas, busca enloquecido las cuatro direcciones a merced de los fuertes vientos invisibles que, si cesan de soplar o se arremolinan, traen al navegante de papel en súbita caída al piso, lo manda cortado, o lo deja colgando sobre la enramada copa de un árbol sin que nadie lo pueda rescatar desde allí.

Si. El destino vuela como volantín , sin rumbo fijo, zigzagueante, incierto, sosteniéndose en el aire como puede, sin importar un bledo su tamaño, su color, ni el largo de su cola.

Hay quienes levantan gigantes "pavos" de papel en busca de premios mayores; otros - los más - levantan humildes "chupetes", "ñeclas" o "chonchas", con o sin colas, construidos algunos hasta con papel de diarios viejos o un pequeño trozo de plástico abandonado.

Existen quienes juegan a competir con volantines de hilos "curados" con vidrio molido, capaces de "cortar" a cuanto rival se les acerca ; otros afortunados elevan con grandes carretes de hilos de cien o más metros o yardas; y, una mayoría, eleva los suyos hasta con pitillas o cáñamos añadidos si las circunstancias lo exigen.





Empero, desde hace un tiempo los viejos volantines que alegraron nuestra niñez, venían siendo reemplazados por "drones" que, conforme a su mayor o menor tecnología aplicada , se construyen como juguetes para niños o hasta temibles voladores robotizados digitalmente, preparados para servir como armas de guerra. ! Ah... la inteligencia artificial ! ...

Así, llegamos a pensar hasta anteayer que gracias a la ciencia moderna podríamos las personas conducir nuestros destinos como se hace con los drones, determinando a nuestra entera e individual voluntad su altura, velocidad y dirección, conforme a nuestro regalado gusto y ambiciones. La persona moderna se alzaría ahora como la dueña individual y absoluta de su propio destino.



Sucedió no obstante que un minúsculo bicho infeccioso sirvió para que el destino se rebelara y, en un abrir y cerrar de ojos, todos volvimos a quedar como volantines de papel, sostenidos apenas por los vientos y sin saber si los hilos de nuestros "tirantes" aguantarán este largo tiempo de inclemencias. Y en esto estamos : flotando en el aire, llenos de fe y esperanzas (que al fin son lo mismo) pero vacíos de certezas humanas.



La naturaleza siempre fue y será democrática. El sol sale para todos. Día y noche abren y caen por parejo. El aire no pertenece a nadie, como el agua tampoco debiera serlo. Las cuatro estaciones rigen sin miramientos, prejuicios ni discriminaciones. Nada sabe la naturaleza de razas, credos, ideologías ni doctrinas a la hora de aplicar sus leyes, que son parejas y universales; y, además, muchísimo más perfectas que las convenidas por los hombres.

¿Enjuicia la naturaleza a quienes contradicen, infringen o atropellan sus leyes?...

Ha costado mucho al ser humano aprender que la naturaleza se defiende, y que tiene sus propias formas de justicia, capaz de imponer enmiendas y correctivos terribles.

La dificultad para aprender este principio primogénito (que no lo enseñan en escuela o colegio alguno) proviene de una afirmación muy antigua y engañosa : se ha pensado que la persona no es parte de la naturaleza sino su centro superior y directivo, capaz de colocarla bajo su dominio para su servicio y provecho indiscriminado. Craso error.

Las personas somos parte de la naturaleza, sujetos a sus normas como todos los demás seres vivos, sin que la condición de poseer razón, voluntad y libre albedrío, nos permita ninguna clase de divorcios con el orden natural.

Es más, puede presumirse que a la persona humana, precisamente por ser racional (algo siempre dudoso) , el ordenamiento natural le exige más respeto y obediencia que a los demás seres que lo integran , porque el ser libre y racional es un privilegio extraordinario y regalado que, como tal, exige mayores cumplimientos y no menos.

Mientras esta lección primaria no sea aprendida, continuarán nuestras vidas como volantines sostenidos por la danza de los vientos, a punto de "irse cortados" permanentemente si los delgados hilos que nos atan aflojan en el tironeo .

Es dentro y no fuera del orden natural donde se encuentra nuestro sitio de protección más seguro.

Buscarlo en los gobiernos, los hospitales, las cuarentenas, las máscaras, el alcohol-gel, los respiradores artificiales o los simples escondites llamados cuarentenas, es suicida.

El virus que actualmente nos ataca no es en sí mismo el problema. Este virus será vencido tarde o temprano; pero luego vendrá otro nuevo más temible aún, y así irá siempre la humanidad, como ha venido, de peste en peste.

El problema no es la pandemia viral. El problema es que " El error consistió // en creer que la tierra era nuestra // cuando la verdad de las cosas // es que nosotros somos de la tierra " ... Nicanor Parra, dixit.









Luis Valentín Ferrada V.