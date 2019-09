Crónica 07-09-2019

Frambueseros de Maule Sur se capacitaron para mejorar su negocio

Distintas estrategias de manejo para ser competitivos en el rubro de los berries, repasaron los productores de berries de la provincia de Linares que participaron en el seminario “Berries: desde la innovación a la producción”.

La actividad fue organizada por la Seremi de Agricultura del Maule junto a INIA a través de su Programa de Extensión de Berries Maule, e INDAP, y reunió a más de 60 productores de distintas comunas del Maule Sur. El seminario abarcó temas técnicos relacionados con la producción en huerto, y temas de gestión y de regulación como el seguro agrícola, las líneas de financiamiento a través de BancoEstado y la resolución 3.410 del SAG que norma los estándares sanitarios para este rubro.

La Gobernadora Provincial de Linares, María Claudia Jorquera, destacó esta iniciativa como un ejemplo de trabajo conjunto de los organismos de gobierno para ir en ayuda de los productores de berries de su provincia.

“Los productores de berries son muy importantes para nuestra zona por su aporte a la economía local. Sabemos que son muchas las familias que dependen o ayudan a su economía gracias a sus huertos de frambuesas. Entonces, con este tipo de talleres queremos que tengan más información y que sepan que el gobierno del Presidente Piñera está preocupado de su crecimiento y del desarrollo de su negocio a través de distintas herramientas”, indicó la Gobernadora.

A su vez, el Director Regional de INIA Raihuén, Rodrigo Avilés, señaló que tener un buen manejo técnico y de gestión es la respuesta para hacer frente de mejor forma a aquellos elementos sobre los cuales no existe control, como el caso del clima.

“La provincia de Linares es el corazón de la producción de berries de nuestro país y por eso los productores son muy importantes. Queremos mostrar a los agricultores que, desde el punto de vista técnico, hay muchas prácticas de manejo que pueden adoptar para estar en mejores condiciones. Hay factores que yo no puedo controlar por eso tengo que prepararme, pero hay muchos ámbitos en los cuáles sí puedo incidir como por ejemplo, el manejo del suelo, la sanidad de las plantas, las variedades y el tipo de cultivo que establezco, y el manejo de plagas y enfermedades. Ahí hay toda una información técnica que los profesionales de INIA han trabajado por muchos años y que estamos difundiendo a los agricultores de toda la región del Maule”, señaló Rodrigo Avilés.

Los productores que participaron en el seminario son en su mayoría del segmento de la pequeña agricultura, varios de los cuales no son usuarios de INDAP. En ese sentido, el Jefe de la agencia de área INDAP Linares, Adolfo Jones, señaló que como institución están abiertos para acercar a otros productores a la institución.