Opinión 13-08-2019

Francis Bacon (1561 – 1626) y la Isla de la Nueva Atlántida (Primera Parte)

Francis Bacon nace en Londres un 22 de enero de 1561, filósofo, enciclopedista y político que entre sus diferentes escritos dejó una particular obra, “La isla de la Nueva Atlántida”, escrito que presenta las características de una sociedad ideal, que a través de diferentes experimentos e indagaciones buscara desarrollar todo su potencial. La historia comienza así:

Habiendo zarpado de las costas del Perú en dirección a las tierras de China, una embarcación con cincuenta tripulantes se vio enfrentada a inesperados y fuertes vientos, que terminaron cambiando la orientación del navío, dejándolos a la deriva y sin las provisiones contempladas para el viaje, generándose así, la desazón de los tripulantes, invitándoles a levantar sus oraciones a lo alto, a objeto de poder vislumbrar tierra en medio de un océano desconocido. La Alegría y agradecimiento de los navegantes surgió, cuando pudieron ver a la distancia, la clamada tierra, la cual a medida que se despejaba la bruma, daba cuenta de un conjunto de personas que mediante diversos ademanes parecían señalar que no se acercaran al puerto dispuesto.

Después de un tiempo, una pequeña embarcación se acercó al barco, permitiendo que uno de sus tripulantes les abordara, este con elegantes vestimentas, les leyó y entrego un particular pergamino escrito en distintos idiomas que decía: “No desembarque ninguno de ustedes y procuren marcharse de esta costa dentro de un plazo de dieciséis días, excepto si se les concede más tiempo. Mientras tanto, si desean agua fresca, provisiones o asistencia para sus enfermos, o bien alguna reparación en su barco, anoten sus deseos y tendrán lo que es humano darles.” A pie de firma se podía ver un sello compuesto por las alas de un querubín caídas y una cruz.

La respuesta del capitán del navío, fue el informar sobre las óptimas condiciones del barco, que solo habían sido los vientos que habían desviado su dirección y que había diecinueve enfermos que requerían de pronta intervención. El mensajero se retiró y tres horas más tarde una nueva embarcación se acercó a su barco, el cual se detuvo a una distancia que no permitía escuchar o interpretar lo que decían, lo que insto a que en un bote del barco se aproximara con un pequeño grupo se aproximaran al nuevo representante enviado para dialogar con ellos. Lo primero que les pregunto es que, si eran cristianos, a lo que los tripulantes del barco respondieron afirmativamente, orientados por el sello distintivo que firmaba el documento remitido. Con posterioridad se les invito a jurar y firmar un documento para poder desembarcar, el cual indicaba que no eran piratas ni que habían derramado sangre en los últimos cuarenta días. Agradecidos quisieron entregar a los nuevos mensajeros doblones de oro, lo cual fue rechazado al señalar que no se les debía pagar dos veces por un mismo trabajo realizado. Al día siguiente se les invito a desembarcar en las tierras de esta misteriosa isla, llevándolos a la casa de los extranjeros, lugar mucho mejor acondicionado que cualquier residencia del viejo continente. Instalados en ese lugar se les indico que debían permanecer en ese lugar durante tres días, lo anterior apropiado a su descanso y mejora de sus enfermos. En ese momento el capitán del barco invito a cada uno de los miembros de la tripulación a resguardar sus actos y ser un ejemplo de virtud, lo anterior, si estaban siendo objeto de un estudio de su comportamiento para con posterioridad permitirles salir de los limites planteados. Pasados los tres días llego un hombre que señalo ser el Gobernador de la casa de los extranjeros, y que por vocación oficiaba cargo sacerdotal este le indicó con mucha gentileza; “El Estado les concede permiso para que permanezcan aquí durante seis semanas; y no se preocupen si sus necesidades exigen un plazo más amplio, pues la ley no es muy precisa acerca de este punto; y no dudo de que yo mismo pueda conseguirles el tiempo que sea conveniente.” luego de lo dicho se marchó para confirmar su regreso al día siguiente. Al otro día el Gobernador regreso y comenzó a señalar; “Los habitantes de esta isla de Bensalem nos encontramos en la situación siguiente: debido a nuestra soledad y a la ley del secreto que mantenemos para nuestros viajeros, y a causa de la poco frecuente admisión de extranjeros, conocemos bien el mundo habitado y a nosotros no se nos conoce. Por esto, como lo corriente es que interrogue el que sabe menos, me parece más razonable que, para distraernos, que ustedes me pregunten en lugar de preguntarles yo a ustedes”. Frente a la invitación desarrollada por el Gobernador, el capitán del barco solicito tener a bien como habían logrado conocer las enseñanzas cristianas y quienes habían sido sus principales apóstoles. El Gobernador señalo; “Unos veinte años después de la ascensión de nuestro Salvador, los habitantes de Renfusa (ciudad de la costa oriental de nuestra isla) vieron a la distancia de unas millas (la noche era nubosa y tranquila) un gran pilar de luz en el mar; tenía la forma de una columna o cilindro y ascendía del mar hacia el cielo; en lo alto se veía una gran cruz luminosa, más brillante y resplandeciente que el fuste del pilar. Ante tan extraño espectáculo las gentes de la ciudad se concentraron rápidamente en la playa para admirarlo; luego se embarcaron en cierto número de pequeños botes con objeto de aproximarse más a aquella maravillosa vista. Pero cuando estaban a unas sesenta yardas del pilar se encontraron con que no podían avanzar, aunque podían moverse en otras direcciones; las personas permanecieron en los botes en una actitud contemplativa, corno en un teatro, mirando aquella luz, que era como un signo celestial. Sucedió que en uno de los botes se hallaba uno de nuestros hombres más sabios, de la Sociedad “La Casa de Salomón”, casa o colegio, mis queridos hermanos, que constituye el alma de este reino; habiendo mirado y contemplado atenta y devotamente durante un rato el pilar”

Después de elevar sus oraciones a lo alto, se recuperó la movilidad de los botes, pudiendo acercarse hasta el pilar de luz, el cual a pocos metros estallo en cientos de estrellas, pronto apareció un pequeño cofre, el cual fue recogido y abierto con una solemne reverencia, en él se encontraban el Pentateuco como una serie de evangelios del nuevo testamento, junto a una carta que decía:

“Yo, Bartolomé, siervo del Altísimo y apóstol de Jesucristo, fui avisado por un ángel que se me apareció en una gloriosa visión para que depositara este cofre sobre las olas del mar. Por consiguiente, declaro y doy fe de que el pueblo al que llegue este cofre, por voluntad de Dios, el día mismo de su llegada obtendrá la salvación, la paz y la bienaventuranza tanto del Padre como de Nuestro Señor Jesucristo”. “Con estos escritos, tanto con el libro como con la carta, ocurrió un gran milagro parecido al de los apóstoles: el del primitivo don de lenguas. Viviendo en aquel tiempo, en esta tierra, hebreos, persas e indios, además de los nativos del país, todos ellos pudieron leer el libro y la carta como si estuvieran escritos en su propia lengua. De este modo, y por el arca o cofre, se salvó esta tierra de la infidelidad (como parte del mundo antiguo se salvó del diluvio) mediante la milagrosa y apostólica evangelización de San Bartolomé”. El Gobernador después de este relato se retiró de la casa de los extranjeros y dejo a cada uno de sus invitados en silenciosa contemplación.

Nuevas visitas del Gobernador permitieron seguir conociendo los secretos de la isla, entre ellos les develo que el Continente Americano, era la verdadera Atlántida, y que su conocimiento quedo sumergido producto de grandes inundaciones, solo los habitantes que se refugiaron en las zonas más altas lograron conservar parte de sus misterios y secretos. Además, les indico la forma que adquirían el conocimiento de otras tierras, señalándoles que cada doce años eran enviados dos barcos tripulados por los más sabios hermanos de la Casa de Salomón, los cuales eran responsables de traer los últimos conocimientos de la ciencia que podían encontrar, denominado por ellos como la luz de las diversas tierras.

Así fueron pasando los días, hasta que sorpresivamente se les anuncio la llegada de uno de los sabios de Casa de Salomón. El capitán estaba muy próximo a conocer uno de los secretos más importantes de la Isla.



(Continuará)





Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología