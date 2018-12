Nacional 18-12-2018

Francisca Aninat sobre su nuevo libro de humor negro: "Este es mi lado oculto, mi lado que me entretiene"

"Creo que la mejor literatura que se está escribiendo en Chile no es la oficial, no es la de los autores más o menos conocidos (...) sino aquella infinitamente más secreta que practican por años personas que no han participado de ese menudeo", reflexiona Raúl Zurita en el prólogo que dedicó a Francisca Aninat para su nuevo libro. La historia de un hombre al que le encantaban los funerales y todos los días compraba el diario para revisar el obituario y asistir a los ritos de despedida, es uno de los 16 cuentos que relata la periodista en su volumen recientemente lanzado "La Última Cena" (Uqbar Editores).

El texto cuenta historias muy breves y está narrado con un incuestionable humor negro, con protagonistas disparatados y "alienados" que son víctimas de la incerteza y la soledad. "Este es mi lado oculto, mi lado que me entretiene, mi lado como loco y la verdad es que, bueno, fue una sorpresa también para mí", dijo a Emol la periodista, quien se describe como una persona más callada o tímida. Aninat explica que tiempo atrás vivió 4 años en Estados Unidos y estudió en Harvard sobre el existencialismo y el teatro del absurdo. Analizó a autores como: Ionesco, Beckett, Sartre, Camus, Pirandello y Kafka. "Estaban ahí (dentro de ella) y tenían que salir", dice la periodista, quien atribuye el estilo de sus relatos a una influencia de estos intelectuales.