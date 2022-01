Social 19-01-2022

Francisca Correa es la representante de Linares al concurso Miss Teen Chile

La joven Francisca Correa Díaz, de 18 años, es la representante de Linares al concurso Miss Teen Chile, (@misschileteen), concurso dirigido a las adolescentes de 12 a 19 años, y cuya ganadora postula posteriormente al Teen Universe, de carácter internacional.

Francisca señala que desde muy niña tuvo el sueño de participar en este tipo de concursos: “siendo pequeña vi una revista de Miss 17, y me propuse que cuando tuviera la edad iba a postular, y ahora, con el apoyo de mi familia, estoy concursando en el certamen Miss Teen Chile, cumpliendo uno de mis anhelos”.

La joven linarense es egresada de enseñanza media del Liceo Valentín Letelier, y actualmente estudia en un Preuniversitario para cumplir otro de sus sueños que es ingresar a la carrera de Derecho.

“El concurso en el cual participo ahora tiene una modalidad on line en la presentación de las candidatas, pero la final será presencial en la comuna de Las Condes, en Santiago. Por tanto, yo necesito que especialmente la gente de Linares me apoye, votando a través de Instagram (@misschileteen), buscan mi nombre y me dan un like, lo que equivale a un voto. Hasta el momento estoy logrando mucho apoyo, lo que me tiene muy contenta, y espero seguir sumando votos para representar con orgullo a mi ciudad”, señala Francisca Correa.