Nacional 30-05-2019

Francisca Sfeir comunica su renuncia a Canal 13 tras "desaire" en avant premiere de "Mi Amigo Alexis"

La conductora de televisión Francisca Sfeir, renunció a Canal 13 tras asegurar que sufrió un "desaire" por parte de la estación en el marco de la avant premiere de la película chilena "Mi Amigo Alexis". A través de su cuenta de Instagram, la animadora del matutino "Infórmate en un 3x3" señaló que existió una "falta de valoración y respeto por el trabajo que uno hace" y que eso "no se puede pasar por alto". En la misma publicación, aprovechó de agradecer a su equipo del programa por "una etapa llena de aprendizaje". "Los recordaré por siempre con todo mi cariño", indicó.

Consultada por Las Últimas Noticias, Sfeir detalló que todo se dio cuando ella quiso pasar por la alfombra roja del evento organizado por Canal 13 en Cinepolis de La Reina. Según contó, se había preparado para posar frente a las cámaras con un vestido y peinado especial para la ocasión, y que incluso había contratado una niñera para que se quedara con su hijo. Aun así, aseguró que la dejaron esperando una hora y media sin pasar. "Me siento súper humillada. Cuando pregunté qué pasaba, por qué no me dejaban pasar por la alfombra roja, los productores se pasaban la pelota entre ellos. Me miraban y nadie decía nada. No recibí ninguna respuesta concreta", dijo. La situación fue calificada por Sfeir como "una humillación pública" y añadió que esta no es la primera vez que se siente "pasada a llevar y desvalorada por el canal". Desde la señal del grupo Luksic declararon a Emol que Francisca Sfeir no estaba considerada desde un principio en la transmisión de la Alfombra Roja, lo que le fue explicado antes del inicio del programa.