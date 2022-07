Social 13-07-2022

Francisco González estrena videoclip de su nuevo sencillo "Ojos del silencio 2"



- El músico chileno regresa con una versión renovada de uno de los clásicos de su ex banda Lucybell.



Luego de cumplir 15 años de carrera solista, Francisco González continúa estrenando nueva música. En esta ocasión nos presenta “Ojos del Silencio 2”, una versión renovada de una canción que originalmente fue incluida en el disco “Lúmina” de su ex banda Lucybell.



Lo nuevo de Francisco González propone una sonoridad muy actual, cargada de elementos electrónicos y con una atmósfera envolvente, ideal para esta clásica canción de amor que descubrimos por allá por el año 2004. “Fue inevitable mirar atrás y ver donde partió mi camino como cantante y compositor. Al ver que “Ojos del silencio” aún es una canción muy querida por el público me planteé renovarla y hacer una versión diferente, más fresca a la versión original”, explica el cantautor.



Para el video que acompaña "Ojos del silencio 2", el músico trabajó con una bailarina de danza contemporánea, con la intención de expresar y representar la la fuerza femenina en movimiento, "Para mi sorpresa, la danza se transformó en una extensión liberadora de emotivos sentimientos que sintonizaron a la perfección con la canción", señala el artista.



En el videoclip podemos apreciar a Francisco González, expresando con un juego de movimientos y gestos, sentimientos centrales de "Ojos del Silencio 2", teatralizando la canción.



El nuevo trabajo audiovisual se encuentra disponible en el canal oficial de Youtube de Francisco González, mientras que la canción se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming.