Francisco Pinochet emplaza a Senadora Ximena Rincón a apoyar el Cuarto Retiro sin condiciones



El candidato a diputado por el Distrito 18, llamó a la presidenta del Senado a reflexionar sobre la importancia que tiene para el Maule Sur este proyecto.



La senadora democrática cristiana, Ximena Rincón, ha manifestado sus dudas respecto a respaldar con su voto el cuarto retiro de los fondos previsionales y transparentó su postura en diversos medios de comunicación.

En este sentido, Francisco Pinochet candidato de Gabriel Boric en el Maule Sur, manifestó su preocupación al respecto ya que este proyecto ayudaría a aliviar en lo económico a miles de familias de este territorio.

“Hemos estado recorriendo todo el Maule Sur, en las ferias libres, los consultorios, el comercio, etc. Y en todos lados el mensaje es uno solo, “que se apruebe el cuarto retiro” porque la gente, el ciudadano de a pie, realmente lo necesita. Por eso le pedimos a la Senadora Rincón y a los Senadores en general, que den su voto para que este proyecto se haga realidad y alivie un poco las complicaciones de los chilenos” enfatizó el postulante frenteamplista.

Es preciso recordar que la Senadora Rincón manifestó que si al proyecto no se le realizan cambios y continúa como fue despachado desde la cámara baja, no recibirá su voto.

Por último, Francisco Pinochet, emplazó a los actuales candidatos del sector de Ximena Rincón para que puedan incidir en la decisión de la actual presidenta del Senado.

“Creemos que sería importante que las bases DC y sobre todo sus candidatos a parlamentarios, transparentaran su postura y también puedan ejercer presión en el Senado para el cuarto retiro sea efectivo, buscando una solución para miles de familias que lo necesitan y poner de manifiesto que el sistema de las AFP no puede seguir y es preciso lograr otro sistema de seguridad social”, finalizó Pinochet.