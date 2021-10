Social 23-10-2021

Francisco Pinochet “Necesitamos potenciar el desarrollo rural en el santuario del Achibueno”

El candidato de Gabriel Boric en el Maule Sur ha estado con contacto en terreno conociendo las necesidades de los habitantes de la pre cordillera de Linares junto a Pablo Gutiérrez, que se presenta a consejero regional.



A Francisco Pinochet lo une un lazo indisoluble con el Río Achibueno, aparte de haber disfrutado sus aguas cientos de veces en las tardes de verano de juventud, el candidato frenteamplista fue uno de los defensores y principales gestores de que nuestro río se convirtiera en Santuario de la Naturaleza.

Hoy en su rol de aspirante al parlamento continúa preocupado del medio ambiente de este territorio que lo ha visto crecer y por eso se ha estado reuniendo con propietarios adscritos a la figura del Santuario y dirigentes de la localidad de Pejerrey para saber más de sus necesidades y realidad.

“Junto a Pablo Gutiérrez, que es uno de nuestros candidatos a CORE, estamos preocupados por el Santuario del Achibueno, por el abandono que ha sufrido en estos últimos años y por eso vamos a proponer un plan de desarrollo territorial, turístico y de emprendimiento, que potencie esta localidad. Junto a Gabriel Boric, no sólo nos inquieta el problema del medio ambiente si no también la realidad de las comunidades y la forma en que se puedan potenciar a los emprendedores para tener un mayor desarrollo económico local. Por eso hemos venido a Pejerrey para hablar con los con distintos dirigentes y dirigentas quienes nos han planteado sus inquietudes y sus problemáticas”, enfatizó el agrónomo de profesión.

En el mismo contexto de calidad medio ambiental, Francisco Pinochet, también se refirió a la importancia del Día Internacional del Ahorro de energía, hoy 21 de octubre, que invita a tomar conciencia del gasto de energía diaria que generan nuestras actividades, además de promover actitudes responsables que nos ayuden a ahorrar, contribuyendo así a minimizar nuestro impacto en el medioambiente.

“Podemos aportar con pequeños actos como: Utilizar la luz natural mientras sea posible, desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos, apagar luces o televisores que no estemos utilizando, controlar el uso de la calefacción y aire acondicionad, procurar descongelar los alimentos sin la utilización del microondas, evitar mantener abiertos refrigeradores y la heladera, plancha la ropa de una sola vez. Son quizás mínimos detalles pero que tendrán un gran impacto en el medio ambiente, que es un tema esencial para nosotros junto a Gabriel Boric”, concluyó.