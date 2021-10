Crónica 12-10-2021

Francisco Pinochet: “No permitiremos que Parral se convierta en otra zona de sacrificio”

El candidato a diputado por el distrito 18, manifestó su oposición al funcionamiento de Minicentral de Biomasa, La Gloria, que se instalaría en la localidad de Talquita.



La comunidad de Parral y sus alrededores están preocupados y molestos, ya que hace más de 7 años se han opuesto a la instalación de esta mini central de biomasa, denominada, La Gloria, que se ubicaría a 10 kilómetros al sur de Parral, en Talquita y durante este fin de semana realizaron asamblea para manifestar oposición a este proyecto.

En este sentido, Francisco Pinochet, asistente a la manifestación y quien fuera uno de los gestores de la creación del Santuario del Achibueno, manifestó su inquietud por el daño ambiental que significa esta instalación, criticando la actitud de la primera autoridad de Parral, Paula Retamal, señalando que hace 7 años se ha conocido de la oposición de los dirigentes de Juntas de Vecinos y movimientos sociales y no realizó ninguna gestión hasta junio pasado.

“Creemos que la actitud de la alcaldesa de Parral, Paula Retamal, no ha sido transparente. Ella conocía este proyecto y no pensó en las consecuencias medioambientales para la zona de Parral. Hoy se desdice y niega que haya estado al tanto de sus implicancias. Pedimos un pronunciamiento claro al respecto, no queremos que las autoridades sean cómplices de acciones que puedan convertir a nuestro territorio en zonas de sacrificio, como lo que pasaría en Talquita.”, enfatizó Francisco Pinochet.

La Mini Central La Gloria, según antecedentes entregados por el medio de comunicación Radar Maule Sur, sería una termoeléctrica, que funcionaría a base de residuos y combustión, lo que generaría un daño al medioambiente por la emanación de cenizas que un porcentaje importante resultan tóxicas para el ser humano, que conllevarían a la erosión de suelo, destrucción de la biodiversidad, pérdida de vegetación,



Por último, el candidato a diputado del Frente Amplio, insistió en la preocupación que generan este tipo de proyectos y que generan dudas ya que se desconoce, por ejemplo, por qué no se pidió un estudio de impacto ambiental en estos 7 años de gestión.



“Nuestro deber con la comunidad es proteger el medio ambiente, como lo ha dicho Gabriel Boric en su programa, por eso, invitamos a la ciudadanía a informarse y tomar cartas en el asunto para evitar este tipo de acciones, que, a la larga, contaminan nuestra tierra y nuestro aire”.