Francisco Pinochet Rojas: “Seremos la alternativa a la DC y a la Derecha en las próximas elecciones municipales”





Con estas palabras, el nieto del fallecido edil socialista, Héctor “Lulo” Pinochet, se refirió a su candidatura a alcalde por la comuna de Linares

Francisco Pinochet Rojas, se convirtió durante la campaña del Apruebo en uno de los referentes de la Centro-Izquierda local, además de encargarse de impugnar directamente al municipio y a la administración actual, mediante columnas y notas fiscalizadoras.

Nieto del ex alcalde socialista Héctor “Lulo” Pinochet, hoy por hoy, en lo personal, Francisco espera la llegada de su segundo hijo, Facundo, con la médica uruguaya, Ximena Díaz, viviendo su tiempo entre sus negocios de emprendedor, su hija Clara y los proyectos políticos que lo unen a su natal Linares



- ¿Francisco, hace un tiempo hemos escuchado su nombre como eventual carta al Municipio de Linares? ¿Cuál es la posibilidad de que su nombre vaya en la papeleta para alcalde el 11 de abril?

Llevamos reflexionando con distintos actores políticos y sociales hace algún tiempo respecto a la posibilidad de competir por el Municipio de Linares y hemos llegado al convencimiento que no hay otra opción. Seremos la alternativa a la derecha y a la DC en Linares y llegaremos a la papeleta para impulsar cambios que no han ocurrido estos últimos 10 años.



- En este sentido, ¿Cuáles serían sus apoyos para recuperar el sillón municipal?



Estamos aunando voluntades con distintas fuerzas transformadoras, del Frente Amplio, Chile digno y Unidad Social, pero también con el mundo independiente para impulsar una alternativa municipal a la derecha y a la Democracia Cristiana. Esta alternativa buscará representar a todos y todas quienes se han ido desencantando de la política estos últimos 30 años, a quienes nos hemos movilizado por más dignidad para nuestros niños y personas adultas, a todos esos jóvenes endeudados por estudiar, todos quienes estamos aquí, nos las jugamos sin vacilar, por aprobar una nueva constitución para dar un salto a un país y un Linares que den garantías de una vida más digna.



- ¿Cree que incidirá en la votación de abril el triunfo del Apruebo en el plebiscito de octubre?



Estos meses han sido muy convulsionados pero esperanzadores. Nuestro país y Linares, tiene una oportunidad histórica de avanzar hacia una sociedad de derechos, en donde la protección social, el resguardo del medio ambiente, la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible y la descentralización, sean algunos de los temas prioritarios. Aún no hemos ganado nada y yo espero que los territorios y la ciudadanía en general esté más activa y alerta que nunca. El triunfo del Apruebo abre una oportunidad que debemos saber aprovecharla y es por esto que los próximos meses serán fundamentales para elegir concejales, alcaldes, gobernadores y convencionalistas constituyentes que hayan estado por el Apruebo y la convención constitucional abiertamente porque de ellos dependerá la participación en proceso constituyente y tendrán la responsabilidad de canalizar anhelos de los y las linarenses que sean de alcance constitucional.