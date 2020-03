Opinión 26-03-2020

Frente al coronavirus: “Me quedo en casa, vitrineo on line”



Después del fuerte brote del Coronavirus, la mayoría de las personas en Chile y el mundo ha decidido hacer caso a las medidas de prevención y en los casos de sospecha o contagio, cumplir la cuarentena. No solo está la opción de permanecer en casa, la alternativa es vitrinear on-line, y si la preferencia por algún producto o servicio cumple las expectativas, de seguro será una transacción exitosa.



La gran pregunta hoy que se desprende de la crisis sanitaria que vivimos es qué sucederá con el comercio ¿está preparado para vender por Internet? El punto es que la gente que se queda en casa, vitrinea igual o tal vez más.



El comercio electrónico permite seguir vitrineando y más, lo permite 24/7, es decir, a toda hora y todos los días. Al tener tu ventana abierta al mundo, millones de usuarios te verán y te comprarán. Hoy, sin importar si en las calles de Chile la ciudadanía se manifiesta, aquellos que están en casa continúan mirando las tiendas virtuales y comparando. Ahora es decisión de cada uno si quiere ser visto o se quede en su vitrina física esperando que las ventas repunten en medio de la crisis sanitaria y social.



Por eso, la oportunidad es abrir hoy tu ventana al mundo. No esperes más y nunca más cerrarás tu vitrina. ¿Cómo lo hago? Lo recomendable es comenzar a hacerlo a través de comunidades como las que está organizando la Cámara Nacional de Comercio, la Municipalidad de la Reina, Asexma y otras entidades. ¿Por qué? Bueno, pues permite entrar en la unificación del Marketing logrando que más potenciales clientes sepan de mi negocio o comercio.



La venta por Internet o comercio electrónico es para todos. Grandes y pequeños, no creas que por tu tamaño no puedes intentarlo y cumplirlo. Saca fotos de productos y servicios, con tu celular o cámara digital. Existen cientos de aplicaciones que ayudarán a que la imagen sirva. Coloca el máximo de ellas en tu vitrina virtual. Acuérdate que alguien las está observando y debemos darle al público la mayor cantidad de información visual. La descripción técnica muchas veces está en el mismo envase o de lo contrario es posible encontrarla en la red.



Hazte la tarea de todos los días dedicar una hora para tener presencia on line, ya que tus productos y servicios estarán 24 horas siendo vistos. Entonces, quédate en casa, vende por internet.







( Eduardo Viveros, director comercial de Ecolabore)