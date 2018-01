Política 05-01-2018

Frente Amplio critica actuación del municipio de Linares luego del informe de contraloría sobre contrataciones Daem

El Frente Amplio de la comuna de Linares expresó a la ciudadanía su preocupación por la “falta de prolijidad demostrada por nuestra máxima autoridad comunal”, lo cual ha quedado en evidencia agregan, “con el lapidario informe emitido por Contraloría con fecha 12 de diciembre de 2017, donde se detallan vicios en la contratación de personas, utilizando la fachada del DAEM.”

Mediante un comunicado de prensa, agregaron que “esta situación pone en entredicho al alcalde Mario Meza, pues no está protegiendo correctamente los recursos municipales, ni está realizando una buena gestión en el ámbito educacional, como lo prometió en campaña. Por el contrario, ha comprometido gravemente el propósito de las asignaciones de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), pagando altos sueldos a personas que no aportaron en mejorar la educación de los más vulnerables.

En la asamblea del Frente Amplio realizada el miércoles 3 del presente, se acordó constituir una comisión especial para hacer el seguimiento de este caso, que cuestiona la fe pública y la transparencia de nuestras autoridades locales. Esta comisión frenteamplista debe emitir un informe a nuestra asamblea, donde se dé cuenta de las medidas y acciones adoptadas por el edil y por el Concejo Municipal respecto a las graves irregularidades detectadas en el informe 1.093 de la Contraloría Regional del Maule.

Junto con lo anterior, hacemos un llamado a los Concejales a ejercer su función fiscalizadora y no hacerse cómplice de estas malas prácticas que tienden a transforman el municipio de todos en un reducto partidario, con lo cual, se daña la confianza depositada por la ciudadanía en sus autoridades electas y, de paso, debilita nuestra democracia.”