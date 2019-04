Política 30-04-2019

Frente Amplio recurre a contraloría por presencia de hijos de presidente Piñera en gira por Asia

Representantes del Frente Amplio (FA) llegaron ayer hasta la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento y solicitar que el organismo se pronuncie sobre la legalidad de la presencia de los hijos del Presidente Piñera en la gira oficial del Mandatario por Asia.

Cristóbal y Sebastián Piñera participaron en una reunión con altos ejecutivos de empresas ligadas a innovación y tecnología y, según explicaron en el Frente Amplio, lo anterior ocurre en circunstancias de que ambos formaron recientemente una empresa de ese rubro, lo que fue cuestionado por parlamentarios de oposición.

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, encabezó el grupo del FA que llegó en esta jornada a Contraloría. En la ocasión hizo un llamado al Mandatario para que ponga “fin a los privilegios”.

“Creemos que la Contraloría tiene que pronunciarse respecto a la presencia de los hijos del Mandatario en esta situación tan particular. Hay que poner la atención en algo específico, como FA llegamos a la política justamente para que en Chile no hubiese una sociedad de privilegios”, indicó la periodista.

Según Sánchez, “lo que pasó en China, lo que está mostrando el Mandatario es que esta sociedad de privilegios sigue existiendo”.