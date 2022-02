Policial 16-02-2022

Frontel presenta querella criminal por robo de cables en Yumbel

La empresa Frontel presentó una querella criminal por los delitos de receptación y robo de cables del tendido eléctrico en el Juzgado de Garantía de Yumbel. Lo anterior, con el fin de perseguir penalmente a los responsables que perjudican a la comunidad con su actuar.

La decisión de la compañía se basa en el robo se perpetró la noche del pasado 3 de febrero en el sector de Paso Hondo. En la oportunidad, se sustrajeron cerca de 1.200 metros de cable de cobre desde instalaciones de distribución. Producto de este corte, 13 clientes del sector se vieron afectados.

El gerente zonal de Biobío, Fernando Caire, detalló que en lo que va del año, la distribuidora ha presentado 6 querellas en la región del Biobío. Esto corresponde al mismo número de robos de que ha sido víctima. “Es preocupante la situación, lamentablemente ha aumentado considerablemente este tipo de ilícitos. Como Frontel, de enero a la fecha, se han sustraído más de 12 mil metros de cable de cobre de la región, siendo los sectores rurales los más afectados”, así lo señaló el Gerente Zonal de Frontel Biobío, Fernando Caire.



Asimismo, señaló que no solo estas bandas organizadas han sustraído cable a Frontel sino que también a las cooperativas eléctricas en la zona. «Los costos de este delito para las distribuidoras no son comparables con el gran daño que se le ocasiona a la comunidad, porque el trabajo que debemos realizar para reparar las redes es de tal complejidad que, muchas veces, los usuarios afectados deben permanecer sin energía por extensas jornadas, lo que conlleva graves problemas en la vida diaria de nuestros vecinos.

Es importante señalar que el delito de robo de cables de tendido eléctrico es perpetrado, muchas veces, por bandas organizadas. Estas se dedican a la reducción de cobre y operan en zonas altamente rurales, provocando interrupciones considerables en el servicio eléctrico. Los más vulnerables son aquellas familias que, dada su lejanía con los centros urbanos, no cuentan con los medios para dar aviso oportuno a la empresa o a las policías.





El llamado de Frontel es a denunciar a los números de las policías uniformada o civil, o bien, al número de atención a clientes de Frontel 800 600 802 para evitar que las familias sigan sufriendo por culpa de este flagelo.