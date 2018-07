Crónica 18-07-2018

Fue presidente de Chile en dos ocasiones Diputados UDI solicitarán se levante monumento a Carlos Ibáñez del Campo en ciudad de Linares

Los diputados gremialistas Ignacio Urrutia, Rolando Rentería y Nicolás Noman, anunciaron que presentarán un proyecto de ley que erija un monumento en homenaje al ex presidente Carlos Ibáñez del Campo en la ciudad de Linares, a modo de reconocer la figura del ex mandatario en la historia nacional y su contribución a la ciudad, en la cual nació en el año 1977.



Para los parlamentarios de la UDI, este monumento reconoce y enaltece a Ibáñez como uno de los grandes dirigentes de Chile en el siglo XX, además de su condición de estadista de inigualable altura.



En ese sentido, Rentería destacó que con esta iniciativa “estamos buscando devolverle la mano a un gran presidente, a un hombre que hizo casi todo lo que tiene Linares y a la provincia en general. Carlos Ibáñez del Campo fue el gestor de que tuviéramos un hospital de un nivel bastante importante que se construyó en su época, la IANSA que se iba a construir en Talca, él la llevó a Linares, todo lo que significa los pavimentos, la escuela Graciela Letelier y el liceo Valentín Letelier, y una serie de infraestructuras”.



Por su parte, Nomán recalcó que el ex presidente Ibáñez “fue una gran figura en nuestro país, y por eso es un reconocimiento que se le hace. (Esta proyecto) va a contar con el apoyo de todo nuestro sector y espero que sea un apoyo transversal, porque es un reconocimiento a un presidente que fue un gran aporte para Chile”.



Carlos Ibañez del Campo fue Presidente de Chile en dos ocasiones, entre los años 1927-1931 y en el periodo 1952-1958. Dentro de sus obras más emblemáticas, cabe destacar la creación de Carabineros de Chile, la Línea Aérea Nacional, la Industria Azucarera Nacional, la Tesorería general de la República y la promulgación del Código del Trabajo de 1931.