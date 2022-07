Deportes 16-07-2022

Fue promulgada en el Diario Oficial El primer domingo del mes de diciembre de cada año será el Dia Nacional del Futbolista y la Futbolista Amateur en Chile



-Teniendo presente que el Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley iniciado en una moción del ex diputado Pablo Lorenzini Basso. El proyecto de ley en su artículo único, “establecese el primer domingo de diciembre de cada año como el Dia Nacional del Futbolista y la Futbolista Amateur”. Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese efecto como Ley de la República .



Gabriel Boric Font, presidente de la República , Alexandra Benado Vergara, Ministra del Deporte.

Un poco de historia

Se trata de una iniciativa que busca reconocer el rol del futbolista y la futbolista amateur, una de las actividades que congrega mayor cantidad de adherentes a lo largo y ancho del país.

Se estima que hay poco más de 3 millones de futbolistas amateur federados y miles de clubes a lo largo del país. De ahí que la Sala del Senado aprobara por unanimidad el proyecto que establece el primer domingo de diciembre de cada año como el día nacional del futbolista y la futbolista amateurs, como una forma de hacer un reconocimiento a quienes practican dicha actividad y por el rol que cumplen en las comunidades.

Con el respaldo del Senado, la iniciativa originada en una moción del ex diputado Pablo Lorenzini.

Reacciones

La Senadora Ximena Rincón, dijo “Tenemos una ley que puede ser irrelevante, pero es tremendamente importante, cuando tenemos más de 3 millones de futbolistas amateur federados en aproximadamente más de 4 mil clubes a lo largo de nuestro territorio ... este Parlamento reconoce la labor y contribución de los clubes y de sus jugadores”.

En tanto Matías Walker “cuando hablamos del proyecto de reforma a la ley de sociedades deportivas profesionales estamos hablando del fútbol amateur … el fútbol chileno tocó fondo, basta de violencia y de conflictos de interés. Es la hora de separar la Federación de Futbol de Chile de la ANFP”.

Recordar que, a nivel de la comuna de Linares, son más de 10 mil futbolistas amateurs, pertenecientes a las asociaciones Linares, Zavala, Viejos Cracks y Precordillera.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo