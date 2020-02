Social 08-02-2020

Fueron presentadas las 5 candidatas a reina de San Javier



Candidatas recorrieron el centro de la comuna y compartieron con los vecinos. La comunidad puede apoyarlas votando en Facebook.

Con un desayuno junto al alcalde Jorge Ignacio Silva Sepúlveda, la asesora jurídico de la municipalidad y presidenta del jurado Paula Troncoso y la actual reina Bárbara Loyola Castro, se presentaron las 5 candidatas que postulan a ser reina de la comuna.

Franchesca Abarca Chamorro, Camila Troncoso Vallejo, Marisol Órdenes Muñoz, Yessica Benavides Aravena y Cleo Morgan Olave, ya han participado de los festivales de la voz 2020 que han recorrido sectores urbanos y rurales de San Javier.

Las candidatas además recorrieron el centro de la ciudad y compartieron con los vecinos y vecinas, buscando apoyo en sus candidaturas.

“Estoy muy contento de la participación que han tenido nuestras candidatas, donde hemos dejado de lado todo tipo de estereotipos. Lo que estamos buscando es una digna representante de la mujer sanjavierina, y para eso he roto el paradigma de quienes pueden participar para representar a nuestra comuna. Hemos integrado la diversidad y la inclusión, no tan solo buscamos una cara bonita, una representación joven, sino que una representación real de nuestros vecinos y vecinas, de tal manera que San Javier aparte de ser una tierra huasa campesina, sea reconocido por una mujer auténtica que tiene diversidad de opinión, que tienen oportunidades laborales, de ser madre de familia o incluso abuelas” indicó el alcalde de San Javier Jorge Ignacio Silva Sepúlveda.

Los votos que puedan recibir a través de los me gusta en cada fotografía representan un 20% del total de la puntuación final, por lo tanto es importante la participación de la comunidad.

La elección de la reina será el 22 de febrero en la gran gala del festival en la plaza de armas de San Javier.