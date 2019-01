Nacional 18-01-2019

Fuerte polémica por supuesta amistad entre Julián Elfenbein y periodista ganador de "Pasapalabra"

Una fuerte polémica se ha generado en redes sociales luego de que se conociera al ganador del capítulo de "Pasapalabra" emitido la noche del miércoles. De acuerdo a algunos usuarios, el participante que venció al joven que llevaba 17 capítulos invicto, es amigo de Julián Elfenbein.

Quienes criticaron el triunfo del periodista Juan Pablo Rojas, que efectivamente trabajó con el animador del programa de concurso en "Pase lo que pase", sostuvieron que el estelar habría transgredido las bases que prohíben la participación de "cónyuges, ascendientes, descendientes o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad de los trabajadores de CHV. Además de quienes tengan amistad íntima con cualquiera de las personas señaladas". Pero el haber trabajado juntos en el programa de TVN no sería su único vínculo laboral, ya que Rojas formó parte de "Show de Goles", producido por Chilecorto, cuyo director creativo y fundador es Julián Elfenbein. Ante estos cuestionamientos, fuentes internas de CHV manifestaron que "no existe ninguna amistad" entre ellos. "Trabajaron juntos un tiempo, pero eso no califica como amistad. El mismo Julián no sabía que iba a estar en el programa, se lo encontró ahí", sostuvieron en conversación con Emol. En la misma línea, aclararon que Rojas "pasó todas las instancias de casting que se realizó en la Biblioteca Nacional (donde él trabaja), y participó como cualquier persona". Según sus dichos, el "punto fundamental es que no es amigo de Julián", y que fue "una sorpresa para él que se hizo evidente con su actitud al grabar el programa".