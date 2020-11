Opinión 03-11-2020

Fuerza futuros profesores del Maule





Estas palabras van para mis ex estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca, campus Linares, que llevan dos semanas luchando por una mejor formación docente, exigiendo en justicia ser los profesionales de excelencia que aspiran a ser. Las trasformaciones que exigen a su formación es justa y necesaria, ya que un profesor debe formarse para mejorar la realidad de su entorno local, en primera instancia y el currículum confeccionado por expertos extranjeros no contribuye a ese anhelo.

La evaluación de pares nacionales les ha hecho saber esta deficiencia a las autoridades de la facultad y equipos de autoevaluación de la carrera de EGB y Pedagogía en Educación Parvularia, y han sido mínimos los cambios, esta vez son los estudiantes que se manifiestan por el derecho a una formación de calidad, ojalá que esta vez sean escuchados y se tomen las medidas que deban tomarse, ya que está en juego la ilusión de chicos y chicas que han cifrado sus esperanzas en esta universidad pública y el proyecto de una Formación inicial Docente no está respondiendo a la altura de las circunstancias.

El Maule Sur necesita de buenos profesores y como parte de esta comunidad apoyo en estas demandas de una mejor formación de los futuros docentes para nuestra región.



Profesor Dr. Pablo Castillo Armijo

Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social (CIEJUS)

Universidad Católica del Maule