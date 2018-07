Nacional 12-07-2018

Fuga de salmones en Calbuco: Empresa responsable arriesga su concesión y multa de hasta $143 millones

Una multa de hasta 3.000 UTM ($143 millones) y el riesgo de perder su concesión (autorización para cultivar salmones), son las sanciones que arriesga la empresa Marine Harvest, luego de la masiva fuga de peces reportada el pasado 5 de julio tras la rotura de infraestructura de la compañía en el centro Punta Redonda, ubicado en la Isla Huar, perteneciente a la comuna de Calbuco -Región de Los Lagos. Así lo aseguró la subdirectora de acuicultura del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Ruth Alarcón, quien precisó que el organismo encargado de cursar las infracciones correspondiente en este caso es la Superintendencia de Medio Ambiente. Según explicaron desde Sernapesca, basándose en lo reportado por la empresa en cuestión, las «condiciones climáticas adversas» habrían provocado que un módulo completo de cinco jaulas terminara completamente destruido, lo que gatilló en el escape de entre 500 mil y 800 mil peces. Desde ONG’s como Greenpeace han calificado el hecho como un «potencial desastre medio ambiental cuyas consecuencias para la zona están por verse, pero que pueden ser gravísimas». Del total de los salmones fugados, indicó Sernapesca, cerca de 463 mil ejemplares habían sido tratados recientemente o estaban en proceso de tratamiento con antibióticos, por lo que enfatizaron en el llamado de que estos peces no son aptos para el consumo humano. Para solucionar el problema, Alarcón explicó que «hoy desde la empresa se encuentran básicamente abocados en recuperar todos los peces que puedan». «Lo que se está haciendo es contratar a los pescadores artesanales de Calbuco para que realicen esta recuperación de los peces escapados. Sin embargo, como ha sido un proceso lento, lo que quieren es contratar un barco cerquero artesanal autorizado para la zona interior que cuenta con una ecosonda que permite detectar cardúmenes», agregó. En cuanto a la tarea que debe cumplir Sernapesca ante esto, Alarcón sostuvo que el organismo «está en todo el tema de fiscalización, desde el momento en que fue notificado. Hemos estado en el centro, estamos en contacto con la empresa, se le ha solicitado toda la información que establece la normativa». «Hemos estado también en los centros de descarga de los peces recuperados, también en una planta que se está encargando de procesar estos especímenes de manera de poder constatar que efectivamente son los peces escapados», añadió. Seguido de ello, la representante de Sernapesca apuntó la importancia de llevar un registro de los salmones recuperados, ya que de esa forma se define si es que va a haber o no un daño ambiental respecto de lo que dice la normativa. «Si no se recupera el 10% de los peces se presume daño ambiental», recalcó Alarcón.