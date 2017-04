Opinión 12-04-2017

Fumadores de opio

Esta frase me daba vueltas en la cabeza hace rato…..quizás por lo que sucedía en Venezuela o tal vez por como la política chilena se iba tornando cada vez más rancia….., pero la verdad, me recordaba esa nefasta época en que los Británicos se hicieron del comercio con China a base de drogar a su población vendiéndoles opio a destajo…..entre paracentesis….Mao Tse Tung, acaba con ello e instaura el régimen Comunista…..consecuencias a parte, dirán otros.

Pues bien, los últimos días me he sentido preso de esa sensación de que por una parte, al parecer, algunos políticos parecen haber fumado bastante opio, o porque, algunos jóvenes y no tan jóvenes parecen que también lo estaban cultivando y fumando a destajo….

Cuando comenté esto me dijeron, Héctor, te estas poniendo viejo, y algo de eso hay, ya que estoy a punto de pasar la barrera de las cuatro décadas, sin embargo, rebatí señalando que no era sólo yo el que tenía esa sensación de que algo rancio estaban fumando nuestros líderes políticos, que les impedía ver lo que está pasando (y sintiendo) en nuestra sociedad, y me explico.

Hace unos días, se aprobó la idea de legislar la disminución de la jornada laboral a 40 horas….en hora buena……me iré antes a casa dijeron algunos, e incluso el mismísimo Ministro del Interior (el que habla re-poco) dijo que las naciones desarrolladas hace rato tenían ese sistema y que aumentaba la productividad con ello……al permitir que la gente usara más de sus ratos libres en otras distracciones… y entiendo, complementando la idea, que se refiere a las externalidades positivas de salir antes del trabajo….ver más a la familia, salir a actividades sociales, recreativas, culturales, deportivas, políticas partidistas (hacer campaña), etc….,empero, me pregunto, y que pasa si en Visviri, Aysén, Copiapó o Retiro, y cientos de otras comunas o pueblos del Chile real….no tienen acceso a la cultura, el deporte, el shopping, y las actividades político partidistas porque en esos lugares, no tiene acceso a eso y otras tantas cosas más? Que harán en sus ratos libres….., a que dedicaran el tiempo libre que la Diputada VALLEJOS ha propuesto?..........me respondo………..VER TELE……y MUCHA TELE…. Que por estos días es lo único gratis que va quedando (descontando las trasmisiones de futbol que hace rato se privatizó).

Por otro lado…..es Chile un país rico?…..o en realidad y como dijo hace unos días el Premio Nacional de Ciencia Aplicadas, José María Maza, somos un EXITOSOS PAÍS SUBDESARROLLADO?....me lo pregunto, porque así como la gratuidad en la educación para todos, o la reducción de la jornada laboral, o el aumento de los señores diputados y senadores, o la proliferación de servicios públicos, o que el Estado financie la política y que el resto, es decir, la clase media se las arregle solo, parece ser que implica somos un país rico….así por lo menos deben pensar algunos políticos, ya que, más que estar preocupados de que en este país se genere empleo de buena calidad, están preocupados de que el ESTADO financie todo.

No se me mal entienda, no digo que no me gustaría (a quien no?), pero, yo creo que aún nos falta madures social para ello, y ni hablar de económica, si hace rato venimos creciendo al 1 ó 2 por ciento. Sino, dese una vueltecita por su calle, vea cuanta gente aun bota la basura a la calle, o no limpia su frente , o como pasamos con luz roja, o como recibimos al inmigrante, o como discriminamos al moreno, y no digo negro, digo MORENO, INDIGENA, DIFRENTE, HOMOSEXUAL, etc….. si ser un país rico…..no es lo mismo que ser un país desarrollado pues…….

Que si estoy de acuerdo con los cambios sociales que Chile necesita?…pero obvio, empero como bien lo hicieron algunos políticos de hace un rato (LAGOS por ejemplo) las cosas con gradualidad y acuerdos parecían el mejor camino a la hora de hacer de este un país más desarrollado y que le permitió PROGRESAR evidentemente más que con sistemas que antaño fueron ideados por lo que fumaban ese OPIO del que ahora estos nuevos políticos siguen fumando.