Nacional 02-05-2017

Funan a Ministro del Medio Ambiente durante su cuenta pública en Huasco

Marcelo Mena llegó hasta Copiapó para entregar el balance de la gestión de 2016, pero fue increpado e interrumpido por representantes del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. "Ministro, su cuenta pública debería hacerla en la CPC", le dijeron.

"Dejamos en este podium al ministro de Medio Ambiente, señor Marcelo Mena", dijo el orador de la cuenta pública de 2016 de la cartera, que se trasladó a la comuna de Huasco, Región de Atacama, dando paso al secretario de Estado. En ese momento, se escucharon unas tímidas pifias que luego dieron paso a que una dirigente social se levantara de su puesto para leer una declaración pública. Mena accedió y le cedió el micrófono. En medio, un grupo de mujeres presentes en el acto comenzaron a gritarle por su gestión en la zona, declarada "latente" por material particulado respirable MP10 en 2012, mientras que otras vecinas desplegaron pancartas donde se leía "No a Pascua Lama". "Ministro, su cuenta pública debería hacerla en la CPC, aquí no aceptamos sus mentiras", dijo la mujer representante del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco que leyó el comunicado frente a la mirada y el silencio de Mena que estaba con las manos en los bolsillos. Tras el discurso, el ministro tomó el micrófono, subió el tono de su voz y manifestó: "De la misma forma en que nosotros escuchamos, queremos que me escuchen. Ustedes no saben de dónde vengo ni qué represento". Su intervención encendió aún más los ánimos y comenzaron nuevamente a reclamar contra su gestión y a gritarle "mentiroso". Luego se le acerca un vecino que lo increpa, lo que motiva la acción de un hombre que luce una chaqueta con el logo del Gobierno de Chile y de los carabineros que estaban en el lugar, quienes alejan al habitante de la comuna. Loa ánimos no se apagaban. "Estamos cansados de que nos contaminen, váyase a la mierda, señor ministro", le gritó el vecino que posteriormente le reclamó por los casos de cáncer que habría en la zona dada la contaminación que alegan sufrir. La "Cuenta Pública Participativa", como la definió el ministerio, fue funada y no pudo realizarse. Mira la tensa situación que debió enfrentar el ministro Mena.