Nacional 16-08-2020

Funcionarios critican retorno a atención presencial en jardines infantiles en Aysén

Tras la apertura del jardín infantil particular "Flor de la Patagonia" este miércoles en Coyhaique, la Asociación de Funcionarios de Junji criticó las intenciones de apertura de los establecimientos "Los Navegantes" de Puerto Cisnes y de Puerto Gala, dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

"Quieren experimentar con ellos para ver si funcionan los protocolos sanitarios" señaló Sandra Muñoz, presidenta regional de Aprojunji Aysén. Agregó que "no estamos de acuerdo con el retorno presencial a las aulas. La única forma de evitar el contagio es con una vacuna y la vacuna no existe.

La dirigenta además recordó que el Colegio de Prevencionistas de Riesgo señaló que los kit sanitarios mostrados por el Ministerio de Educación no cumplen con los estándares que exige el Instituto de Salud Pública (ISP).

La dirigenta de Aprojunji agregó que en la práctica es imposible cumplir con los protocolos referidos a distanciamiento "porque tenemos que tomar en brazos a los niños para mudarlos o de la manito. No se puede en la práctica. El país debe aprender de la experiencia en otros países, donde con mucha mayor tecnología igual hubo rebrote y tuvieron que volver a cuarentenas".

La escasa conectividad y el insuficiente respaldo médico ante una eventualidad son otros de los puntos que critican de la intención de apertura de los jardines en Cisnes y en Puerto Gala. Además agregan que el personal fue informado hace pocos días del eventual retorno, por lo que no han tenido el tiempo suficiente para la capacitación.

"Vemos con preocupación esta reapertura de los jardines, entendiendo que muchos papás lo requieren, pero el Estado debería velar de otra manera para resguardar la salud de los niños y niñas. Si en algún momento vamos a estar llanos a una reapertura empecemos con los niños más grandes, que ya tienen conciencia de lo que ocurre, pero no las guagüitas de menos de tres años que no saben qué está pasando", dijo Alejandro Riscal, vocero de la Coordinadora Social por la Educación de Aysén.

Hasta el minuto la Dirección Regional de Aysén de la Junta Nacional de Jardines Infantiles no se ha referido a las críticas planteadas por los apoderados y funcionarios.