Nacional 05-01-2017

Funcionarios de la DGAC no podrían pensionarse por Capredena tras resolución del TC

El Tribunal Constitucional resolvió este miércoles, tras dirimir contienda, que es Contraloría General de la República - y no el 29° Juzgado Civil de Santiago- el órgano competente para resolver el estatuto jurídico al que deben regirse los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) respecto a su sistema previsional. De esta manera, los empleados aeronáuticos que hayan ingresado a la entidad después del 11 de noviembre de 1985, no podrán ser imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), ya que con anterioridad ese ha sido el criterio de sus dictámenes. El contralor general Jorge Bermúdez, había presentado en diciembre una contienda de competencia entre el organismo y el 29° Juzgado Civil de Santiago, donde se tramitó una demanda de 869 funcionarios de la DGAC que buscaba que estos quedaran sujetos al régimen previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y no al de las AFP, como ocurre actualmente. Lo anterior, porque según sostiene el contralor, el tribunal no era competente, ya que el artículo 98 de la Constitución y su ley orgánica (N° 10.336) en su artículo 6 indica que le corresponde "exclusivamente" a él informar sobre el tema de las pensiones, jubilaciones y montepíos, y que solo se busca anular dictámenes de la institución a través de una vía "que no es la legal". El 12 de octubre pasado, Héctor Rodríguez Mendoza -en representación de 869 funcionarios- interpuso una acción de mera certeza contra la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena). Esto, con el objetivo de poner término "a la situación de incertidumbre jurídica" que se ha producido con motivo de un vacío legal en relación al sistema previsional que corresponde a los funcionarios de la DGAC.