Política 27-11-2020

Funcionarios de Senadis, Injuv y Fosis denuncian recortes presupuestarios ante comisión



En sesión mixta, la instancia escuchó a la directiva de la Federación Nacional de Servicios relacionados al Ministerio de Desarrollo Social y afines (Fenamías) y a la Asociación Nacional de Funcionarios de Fosis (Anfoss).

En primer lugar, Claudio Obreque, que preside Fenamías, indicó que han solicitado reiteradas reuniones con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, pero no han tenido respuesta. Agregó que, buscan abordar con la autoridad el tema presupuestario, prácticas antisindicales y persecuciones políticas al interior de los servicios.

Sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, dijo que están alerta sobre el presupuesto porque existe un déficit de 232 millones en remuneraciones y las autoridades del organismo han indicado que no pueden asegurar que no haya despidos.

Además, el dirigente señaló que les preocupa que haya recursos no ejecutados, por problemas de gestión en ayudas técnicas, servicio que fue externalizado y que se orienta, por ejemplo, a la compra de sillas de ruedas. Añadió que aún se están ejecutando platas de 2018.

A su vez, el presidente de la Anfoss, Patricio Navas, indicó que les preocupa la reducción del programa de empleabilidad del Fondo de Solidaridad en Inversión Social, con 5.300 millones de pesos, lo que equivale a un 92% de sus recursos.

Finalmente, el vicepresidente de la Federación, Felipe Esbir, se refirió a la situación del Instituto Nacional de la Juventud, Injuv. Sobre el punto, recordó el anunciado plan de cierre que fue un revés para la institución y que significó la salida de su director y subdirectora, por la filtración de ese informe, y llamó a las autoridades a no seguir con esa idea.