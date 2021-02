Crónica 04-02-2021

Funcionarios SAMU recibieron vacuna contra covid-19



En el marco del proceso de vacunación contra Covid-19, el personal perteneciente a SAMU de la región del Maule también fue parte de la recepción de las dosis, lo que contó con la participación del director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime, quien superviso el desarrollo de esta etapa que considera a 251 funcionarios en total.

En la oportunidad el director del Servicio de Salud Maule, señaló “en el día de hoy, dos grupos importantes están siendo vacunados, uno de los grupos corresponde a los adultos mayores de 90 años y nuestros funcionarios que para nosotros son muy importantes, porque sin ellos no podríamos haber llegado a esta fase de control de la pandemia. Este proceso se va a mantener hasta que terminemos de vacunar a toda la población objetivo, lo que significa el 80% de la población chilena”.

Por otra parte, la autoridad destacó que “esta vacuna es inocua. Los efectos adversos descritos en el mundo son mínimos: dolor, ardor en el sitio de punción por algunas horas y algunas molestias menores. No se han registrado efectos adversos en el mundo que hayan requerido de hospitalización por esa causa. Vayamos a vacunarnos el día de hoy y luego nos vamos a vacunar la segunda dosis 28 días después”.

Carolina Díaz Collarte, Enfermera reguladora del Centro Regulador SAMU, recalcó la importancia de recibir la vacuna “para mi esta es la única forma de ganarle al Covid, no hay que tener miedo. Para nosotros que trabajamos en una unidad de emergencia el poder estar siempre operativos y no enfermarnos para prestarle ayuda a los demás, es sin duda lo mejor que nos puede pasar. Hay que vacunarse” puntualizó.