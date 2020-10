Social 16-10-2020

Fundación Chilena para la Discapacidad critica falta de protocolos para facilitar votación de personas ciegas en plebiscito



Quienes se encuentran en esta situación necesitan que existan las condiciones necesarias para ejercer su derecho ciudadano tomando en cuenta también el contexto de la pandemia que eleva más las dificultades para este proceso histórico.



Ayer, se conmemoró el Día Mundial del Bastón Blanco, fecha que contribuye a sensibilizar a la sociedad acerca de los obstáculos que las personas ciegas enfrentan para su libre circulación, representando una contribución a la integración, ya que estos implementos permiten guiarse en el entorno. En este contexto, la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD) hizo un llamado urgente a las autoridades del Gobierno y el Servel con el objeto de que generen los protocolos -o se den a conocer los que tienen preparados- y así permitir que las personas con limitación visual acudan sin problemas a los lugares de votación este domingo 25 de octubre.



En este escenario, la fundación criticó que a la fecha, faltando pocos días para el plebiscito, no exista información clara y precisa sobre los procedimientos para estos casos. “No es bueno improvisar a última hora, lamentamos mucho esta situación, debido a que a esta altura no existe una instrucción clara para los vocales de mesa y el personal que va a prestar servicios en los locales de votación frente a cómo apoyar el traslado, la ubicación y el voto de las personas con discapacidad visual en este complejo momento de pandemia”, lanzó Matías Poblete, presidente de la organización.



En relación a lo planteado anteriormente, la institución sin fines de lucro enfatizó que a nivel general existe un desconocimiento sobre cómo apoyar a las personas ciegas en su diario vivir. “Muchas veces ocurre que por querer hacer bien las cosas, pero de forma desinformada, se cometen torpezas que en este caso podrían ser complejas, ya que mucha gente que quiere ayudar a las personas ciegas tiende a acercarse mucho, a tocar y trasladarlos de manera un poco invasiva o incorrecta cuando intentan orientarlos al transitar. En este sentido, si se cometen estas acciones se podría exponer a lo no videntes a un mayor riesgo de contagio de covid-19”, advirtió Poblete.



En esta misma línea, el vocero de FChD pidió que se resuelvan algunos procesos que serán clave durante el día del plebiscito: “¿cómo se entregarán las placas o plantillas en braille?; ¿cómo las personas con esta discapacidad van a encontrar su mesa de votación?; ¿cómo será el procedimiento en las cabinas de votación en el contexto de la crisis sanitaria, ya que antes se podía acompañar a la persona para que pudiera ejercer el voto tomada del brazo?



Por último, desde la Fundación Chilena para la Discapacidad entregaron algunas soluciones, por ejemplo, que tanto los vocales de mesa como los ciudadanos que asistan a los votantes ciegos puedan pasar por alguna instancia de capacitación o reciban un instructivo que les explique cómo orientarlos sin la necesidad de exponerlos a un contagio, lo que se podría lograr si es que se usa ropa con mangas largas y guantes, y respetando al máximo el distanciamiento físico.



Además, para Matías Poblete es fundamental que se les instruya sobre la forma de orientarlos en terreno para que puedan transitar con mayor facilidad en el lugar de sufragio, tomando como referencias las manecillas del reloj hacia la derecha (donde cada hora representa una ubicación específica).