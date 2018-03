Política 02-03-2018

Fundación Conversemos ante llegada de avión con haitianos: “Si fuesen italianos no sería tanto problema para la sociedad chilena”

Llamó la atención inmediatamente apenas llegó. Un avión blanco, sin logo, apareció en el Aeropuerto de Santiago. El registro se viralizó por redes sociales y la persona que lo grabó denunciaba inmediatamente “tráfico de migrantes”, dado que todos los pasajeros eran de origen haitiano.

Resulta que se trataba de la aerolínea estadounidense Dynamic International Airways, que realiza vuelos tipo “charter”. Este en particular, se trató de un avión que trasladó 300 personas desde República Dominicana.

Consultado por 24 Horas, el líder de la fundación Conversemos, Eduard Sultant, criticó el doble estandard de los chilenos ante la situación de la inmigración: “Si fuese un avión donde están saliendo muchos españoles e italianos, no creo que sería tanto problema para la sociedad chilena (…) Siento que eso igual tiene detrás actitud de xenofobia, de racismo, pensando que el negro no tiene nada que ofrecer al país”.

Según cifras de la PDI, la llegada de ciudadanos haitianos al país aumentó en un 138% en 2017.