Social 28-08-2019

Fundación Hualo destaca importancia de las nuevas tecnologías para la conservación de la biodiversidad

Hace algunas semanas se obtuvo un inédito registro audiovisual de un gato colocolo (Leopardus colocolo) en la cuenca del estero Las Ánimas, afluente del río Achibueno, precordillera de Linares. Nunca antes en la región se había documentado por medio de imágenes de video un ejemplar vivo de la especie, lo cual se hizo posible gracias al trabajo de investigación del equipo de guardaparques del parque Cordillera Los Quemados, por medio de la instalación de cámaras trampa en puntos estratégicos del área protegida. Si bien el relato de los mismos guardaparques, lugareños y de turistas que visitan la zona indicaban la posible presencia de este sigiloso felino, de hábitos preferentemente nocturnos y arborícolas, debido al avistamiento de huellas y otros indicios, no se había podido obtener una prueba tan contundente e irrefutable de su presencia en la zona como la obtenida a través de las mencionadas cámaras trampa. Esta herramienta tecnológica funciona con un sensor de movimiento infrarrojo que capta todo lo que ocurre en un rango de 30 metros de distancia, permitiendo de este modo un monitoreo permanente de ciertos espacios sin la presencia humana que altere la conducta de las hipotéticas especies de fauna involucradas. Así, no sólo es posible verificar la existencia de ciertas especies, sino que también permite conocer más acerca de sus conductas, su dieta, formas de uso del hábitat, patrones de comportamiento, o bien, conocer el grado y las formas de presión antrópica como la existencia de ganado, perros asilvestrados, cazadores o bien turistas transitando por lugares indebidos. Por tanto, se convierte hoy en día en una herramienta fundamental para la investigación y conservación de espacios naturales y la naturaleza en general, lo cual a su vez permite obtener valiosos registros para su divulgación en espacios educativos formales e informales, permitiendo establecer una conciencia a favor de la protección de los ecosistemas.

La cámara trampa es sólo un ejemplo de la multiplicidad de artilugios de las nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas para estos fines, tal es el caso del uso de drones para la vigilancia y monitoreo de la biodiversidad en áreas naturales protegidas, y que prontamente comenzarán a implementarse en el Parque Cordillera Los Quemados, o bien imágenes satelitales que permiten el seguimiento de incendios, y que estos últimos días todas y todos nos hemos deprimido viendo en tiempo real la incomprensible y horrorosa destrucción de la Amazonia con claros fines político-económicos. Mención especial igualmente merecen los microcontroladores y microprocesadores como Arduino o Raspberry Pi, los cuales con su misión de democratizar las nuevas tecnologías y hacerlas al alcance de cualquier bolsillo y cerebro, han masificado sensores de condiciones atmosféricas y grado de contaminación de ciertos elementos como el agua, pudiendo establecer sin mucho esfuerzo verdaderas estaciones meteorológicas en casi cualquier parte, obteniendo datos valiosísimos para la toma de decisiones con fines investigativos y conservacionistas.

“Ejemplos de nuevas tecnologías que pueden ser aplicados en pro de la conservación de la biodiversidad existente son cuasi infinitos, aplicaciones las cuales, sin embargo, no serán hechas ni aprovechadas sin la conciencia de su necesidad, por ello, creemos en la educación como el motor fundamental para el cambio en esta época de crisis, por tanto, seguiremos insistiendo en ello”, señalan los responsables de la Fundación Hualo.

Está iniciativa de instalar cámaras trampa en el Parque Cordillera Los Quemados, se efectúa en el marco de la ejecución de la iniciativa “Conservación de la Biodiversidad Parque Cordillera los Quemados” financiada por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.