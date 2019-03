Política 29-03-2019

Fundación Iguales acusa enfoque discriminatorio en cobertura de Fonasa para fertilizaciones in vitro

Junto con el anuncio de que Fonasa abrirá la cobertura para fertilizaciones in vitro en clínicas y hospitales, el timonel de la entidad, Marcelo Mosso, explicó que la iniciativa solo beneficiará a parejas de distinto sexo, dejando de lado a las mujeres que quieran someterse a este procedimiento como solteras y a parejas de lesbianas.

“Es pareja hombre-mujer, esa es la mayor cantidad de parejas que tenemos en el país. Por lo tanto estamos atacando ese problema hoy, el problema de parejas, por ejemplo, lesbianas, lo que ocurre detrás es que hay que tener donación de espermios (…) tendremos que estudiarlo más adelante”, explicó Mosso.

La directora de educación de Fundación Iguales, Isabel Amor, criticó el enfoque discriminatorio de la política pública, llamando a las autoridades a ampliar la cobertura y no excluir arbitrariamente a familias que podrían querer acceder al tratamiento, solo a causa de su orientación sexual. “Si queremos construir un país que fortalezca a la familia, no podemos dejar fuera a las familias de lesbianas. Si queremos mejorar las tasas de natalidad, no tiene sentido dejar de lado a familias perfectamente capaces de dar a luz y de criar. Si vamos a poner a los niños primero en la fila, tenemos que garantizar sus derechos filiativos y, por último, si todas tenemos las mismas obligaciones, ¿cómo no va a ser inmoral hacer diferencias de este tipo?”, dijo.