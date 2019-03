Crónica 28-03-2019

Fundación Iguales considera como “histórico” fallo contra hotel de Panimávida por trato discriminatorio

Repercusiones generó el fallo del 26º Juzgado Civil de Santiago, que condenó al dueño del centro turístico Hotel de Panimávida, Roberto Movillo al pago de 50 UTM y a no volver a cometer conductas discriminatorias por la orientación sexual de los pasajeros del recinto, por considerar que cometió una discriminación arbitraria contra la pareja, así como también una vulneración a sus derechos como consumidores.

Para Roberto Ampuero, uno de los dos jóvenes discriminados en el hotel, aseguró que el fallo es fundamental, ya que “es necesario que las personas de la diversidad sexual nos sintamos seguras de poder demostrar nuestro amor en público, porque las familias diversas existimos y no tenemos que escondernos por miedo a que vulneren nuestros derechos” y agregó que “este caso demuestra que se puede hacer justicia frente a agresiones y esperamos que sean más las personas que se atrevan a tomar acciones legales que permitan que cada día se reduzcan este tipo de ataques”.

En tanto, el director jurídico de Fundación Iguales, Jorge Lucero, “el fallo de primera instancia en contra de Resort & Spa Panimávida (Hotelera Linamavida Limitada), marca un hito importante en el respeto al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. El reconocimiento por parte del tribunal, que las muestras de afecto entre dos personas del mismo sexo, no son atentatorias a la moral y a las buenas costumbres, deja de manifiesto que el pensamiento relativo a la diversidad sexual, al fin está cambiando en Chile. ”

Asimismo Lucero agregó que “sin perjuicio de celebrar el fallo, no podemos dejar de mencionar que la Ley Antidiscriminación, requiere de ciertas modificaciones. En ese sentido, consideramos que debería tener un espíritu preventivo ante los actos discriminatorios, basándose en la creación de herramientas que puedan ser entregadas a un órgano existente u otro nuevo. Además, debemos considerar que las medidas que establece la ley deberían establecer indemnizaciones orientadas a reparar el daño sufrido por las víctimas y ser más severas en contra de aquellos/as que cometan actos discriminatorios”.