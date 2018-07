Nacional 15-07-2018

Fundación para la Confianza sufrió robo de discos duros con información

José Andrés Murillo, director de la organización, indicó que “la información estaba protegida”. En la sede del organismo que apoya a víctimas de abusos sexuales trabajan funcionarios de la PDI y Carabineros. Fundación para la Confianza sufrió robo de discos duros con información “Tiendo a pensar que no contamos con tantos enemigos”, dijo Murillo. La Fundación para la Confianza, organización que apoya víctimas de abuso sexual infantil, sufrió el robo en la madrugada de este viernes de varios archivos digitales con información. Desconocidos ingresaron a las dependencias de la organización, ubicada en la comuna de Providencia, para robar seis computadores y dos discos duros que contenían información de las víctimas. “Por suerte todo está bastante protegido, pero se llevaron las cosas”, indicó José Andrés Murillo, director ejecutivo de la fundación. “Uno ve que justo hoy día formalizan al sacerdote por abuso sexual infantil, estamos con varios casos, pero yo tiendo a pensar que no contamos con tantos enemigos”, sentenció Murillo, haciendo referencia a la detención del ex canciller del Arzobispado de Santiago, el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, acusado de abuso sexual contra menores. En el lugar se encuentra trabajando Policía de Investigaciones y Carabineros.