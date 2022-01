Nacional 25-01-2022

Fundación Paz Ciudadana pide medir los delitos desde el impacto en las personas

La Fundación Paz Ciudadana propuso la utilización de una nueva herramienta para medir la gravedad de los delitos y el impacto de éstos en las personas.



Se trata del Índice del Daño del Delito que promueve una nueva metodología que analiza la actividad delictual desde su impacto en las personas, permitiendo con ello priorizar la prevención de estos hechos de acuerdo con su gravedad y no exclusivamente por su frecuencia.



El director del área de Ciencias Policiales de la fundación, Cristóbal Weinborn, destacó que "no todos los delitos son iguales. Un hurto y una violación son cualitativamente distintos, mientras que un asesinato y un robo en un lugar no habitado también".



"Utilizar -agregó- solo la frecuencia de delitos, puede llevar a errores en la interpretación de lo que sucede en los lugares, derivando en un diseño incorrecto de estrategias policiales y en una implementación ineficiente de políticas públicas de seguridad".



De acuerdo a la información publicada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre el 2005 y 2020, el delito de robo con violencia fue el que presentó mayores niveles de daños, a pesar de que el hurto es el con mayor frecuencia en dicho período.



Weinborn manifestó que "el delito cambia permanentemente y esta nueva forma de entenderlo permitirá adaptar las estrategias más efectivamente, asignando recursos y priorizando las acciones en el territorio".



La fundación destaca que este índice ya es utilizado en países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, Suecia y algunas ciudades de Estados Unidos.