Nacional 02-03-2019

Fundador de Amazon y hombre más rico del mundo invierte en startup chilena de comida en base a plantas

La oficina familiar del fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, es uno de los inversionistas que respalda una empresa con sede en Chile. La compañía utiliza inteligencia artificial para descubrir nuevas alternativas basadas en plantas para productos alimenticios como la mayonesa, la leche y el queso.

Bezos Expeditions, The Craftory, Kaszek Ventures e IndieBio entregarán US$30 millones a NotCo para ayudar a financiar el desarrollo de nuevos productos y apoyar la expansión de la startup en mercados como México y EE.UU. NotCo fue fundada en 2015 y utiliza una plataforma de inteligencia artificial que analiza las estructuras moleculares para ayudar a encontrar nuevas combinaciones de ingredientes de origen vegetal. El sustituto de la mayonesa, Not Mayo, que utiliza garbanzos en lugar de huevo, se distribuye en almacenes como Walmart Inc. en Chile, según el comunicado.