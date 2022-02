Social 24-02-2022

Funerarias denuncian que con la PGU se pagarán $200 mil menos en cuotas mortuorias



Empresas funerarias se encuentran en alerta en cuanto al nuevo beneficio que entrega el Gobierno, se trata de la Pensión Garantizada Universal, pues un investigación levantada por radio Biobio lo que catalogaron como la “letra chica de la PGU”.

Esto, debido a que según el reporte, aquellas personas que actualmente son beneficiarias de la Pensión Garantiza Universal podrían perder $200 mil en la cobertura de los gastos mortuorios que se paga por cuotas.

Cabe recordar que la asignación por muerte es una ayuda económica "destinada a reembolsar los gastos funerarios de un fallecido que fue pensionado del sistema previsional antiguo o es beneficiario de alguno de los aportes del Pilar Solidario", equivalente a la "cuota mortuoria" a la que tienen derecho los afiliados de las AFP.

Sin embargo, acusan que con la PGU la "asignación por muerte" que mantenía un monto de $676.818, ahora llegará solo a los $471.679, igualando su monto con las de los afiliados de AFP y disminuyendo en $207 mil la cifra de la ayuda

Desde las distintas entidades funerarias, explicaron que esto se debe a una desinformación por parte del Gobierno. Asimismo, han expuesto su descontento con esta “rebaja” de la cuota mortuoria, dado que ha afectado a las familias más vulnerables que tienen como clientes y los negocios.





La respuesta de la Superintendencia



Desde la Superintendencia de Pensiones confirmaron al citado medio que "las Pensiones Básicas Solidarias de vejez tenían asignación por muerte ($676 mil). Eso por ley cambiará y tendrán cuota mortuoria (15 UF, o $471.679)".



“Sin embargo”, añadieron, “esta interpretación debe ser corroborada por el Ministerio de Hacienda, debido a que involucra recursos fiscales. Por esta razón, la Superintendencia está realizando la consulta formal al Ministerio de Hacienda”.



Así también, confirmaron que los nuevos pensionados por vejez que accedan a la PGU “efectivamente accederían a cuota mortuoria y no a asignación por muerte”. Aunque acotaron que estas personas “aún no están pensionadas”, por ende, “no se les estaría restando un beneficio, dado que no perciben ningún beneficio hoy día”