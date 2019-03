Deporte 22-03-2019

Fútbol Amateur: AFAL presentó a su nueva directiva encabezada por Joel Fuentes

Campeonato comenzaría el 7 de abril

Es la primera reunión que le tocó presidir estando al mando de la Asociación de Fútbol Amateur de Linares, Joel Fuentes estuvo tranquilo y supo llevar bien la cita con la casi totalidad de los clubes.

Su primera tarea y que había quedado pendiente era la presentación de su equipo de trabajo que quedó conformado de la siguiente manera: Presidente, Joel Fuentes Oses; Secretaria, María Acevedo; Tesorero, Pedro Pablo Norambuena; Primer Director, Elvis Hernández; Segundo Director, Enrique Valdés; Tercer Director, Ricardo Concha y como Cuarto Director, Humberto Monsalve.

Una directiva que tendrá que hacer frente primero al desarrollo de los torneos Infantiles y Adultos. Aún no hay consenso en torno a las edades de las divisiones inferiores. Lo ideal sería que invitaran a los que saben y trabajan en los procesos formativos quienes tienen más claridad acerca de las edades, para que no haya tantas diferencias entre series. Otro de los temas que tendrá que analizarse y que ya los presidentes de las Academias han puesto en el tapete es el relacionado con la distribución de los dineros que entrega la Municipalidad y que este año el alcalde Mario Meza también ha comprometido. Están chocando en que el año pasado quienes trabajan con el fútbol formativo se vieron perjudicados con los dineros, porque digámoslo francamente, fue irrisorio lo que recibieron, y eso que el dinero, como lo anunció en un principio la autoridad era para el proceso de formación.

Uno de los presidentes que ha dado la lucha y que de hecho encendió el debate que deberá dilucidarse la próxima semana fue el presidente de la Academia de Fútbol San Ambrosio, Gustavo Castro, que al igual que las otras instituciones formativas no están contentas con la forma como se repartieron los aportes.

CAMPEONATO

Está programada la primera fecha del torneo adulto, el cual comenzaría el domingo 7 de abril. Claro, que donde todavía no se ponen de acuerdo es en el de los Infantiles, ya que en principio sería el 6 del mismo mes, aunque deberán primero ponerse de acuerdo en las edades, situación que debería zanjarse el próximo martes, cuando los presidentes puedan escuchar a los que trabajan con el proceso formativo con los niños. Uno de ellos el entrenador Albert Chacón, quien ha señalado que espera que se mantengan las edades para que así la serie de Penecas tenga sólo dos años de diferencia y no tres.

COPA DE CAMPEONES SERIE SENIOR 35

En este torneo son dos los representantes que tendrá la AFAL. Los clubes que debutarán en este torneo regional este fin de semana en reunión doble a jugarse en el estadio Tucapel Bustamante Lastra, son Juventud Guadalupe, que abrirá la jornada futbolística desde las 16:00 horas enfrentándose al cuadro de Esmeralda de la comuna de Empedrado, mientras que de fondo jugarán Diablos Rojos con Villa y Libertad, también de la misma localidad.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo