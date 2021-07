Deportes 16-07-2021

Futbol amateur seguirá esperando





Cuando los futbolistas ya comenzaban a sacar lustre a sus zapatos de fútbol por el avance de la ciudad al plan paso a paso a la Fase 3, llegó la medida que echó por tierra todas las aspiraciones y la espera de la vuelta a las canchas. El edil Mario Meza, indicó que "por expresa decisión de la autoridad sanitaria, el fútbol amateur no puede utilizar las canchas propias o los recintos municipales, es una prohibición de la autoridad sanitaria".



La respuesta de los presidentes de las asociaciones, no se hizo esperar y reaccionaron de inmediato, señalando que no es pareja la medida para todos: "nosotros, vamos a conversar y esperamos la próxima semana, tener alguna respuesta del ente sanitario, para que nos clarifique esta resolución. No es posible que en algunos recintos deportivos se autorice a juzgar en canchas que son más pequeñas que las del fútbol amateur, esto es una discriminación".