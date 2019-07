Deporte 17-07-2019

Fútbol Amateur: Selecciones de Longaví debutaron con triunfos en Copa Regional

Los representativos de Longaví del fútbol amateur en categoría sub 13 y adulta debutaron con sendos triunfos en la Copa Regional, con partidos disputados en el estadio municipal de esta comuna.

En el encuentro preliminar el equipo sub 13 de Longaví derrotó por 5 goles a 0 a la oncena de Retiro.



Los tantos de los verdes fueron anotados por Damián Bustos en dos ocasiones (penal y jugada), y Matías Hormazábal, en el primer tiempo. Aumentaron en el complemento Rafael Ibáñez y Alex Lizana.



El delantero longaviano Damián Bustos que anotó dos goles manifestó que “fue muy bonito hacer un gol de penal, pero estuve nervioso y pensé que me lo podía perder, pero finalmente lo hice junto a otro en este partido.



En tanto, el entrenador de ambas selecciones José “Tino” Inostroza dijo que se notó la diferencia en la cancha. “Nosotros llevamos más de un mes practicando y ellos solamente tuvieron una semana para prepararse. Esperamos allá, en Retiro, hacer un buen partido como el de hoy, pero no creemos que será tan fácil porque pondrán otros jugadores que les faltaron”, expresó.



SELECCIÓN ADULTA

Mientras que en el partido de fondo la selección adulta se impuso por 3 a 1 a Retiro con goles de Nicolás Méndez, en dos ocasiones, y Ariel Fuentes. El descuento para los visitantes fue marcado por Guido Ferrada.



El goleador Nicolás Méndez precisó que “empezamos el partido muy frio en el primer tiempo, nos costó afiatarnos y no nos salían las cosas, pero ya en el segundo tiempo aparecieron los goles, nos fuimos afirmando y finalmente eso nos dio el triunfo”.



Por su parte, el ayudante técnico Alvaro Ortiz indicó que “poco a poco se irá complementando mejor el equipo. En el primer tiempo nos costó, pero ya en el segundo tiempo pudimos ir acoplando mejor las piezas y aprovechamos los errores del rival”.



Los partidos de vuelta se juegan este domingo 21 de julio, a las 14:00 horas los sub 13, y a las 15:30 horas los adultos, en el estadio municipal de Retiro.

Cabe hacer notar que la Municipalidad de Longaví está apoyando con recursos a los dos equipos locales en competencia.