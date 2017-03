Editorial 05-03-2017

Fútbol femenino

La Ministra de la Mujer, Claudia Pascual y el Ministro del Deporte, Pablo Squella, solicitaron al presidente del ente rector del fútbol chileno, establecer condiciones que permitan el desarrollo de la rama femenina en Chile y su profesionalización.

Hoy, las futbolistas “profesionales” no cuentan con las condiciones mínimas que les permitan desarrollar esta actividad, sin se- guros, con precaria infraestructura, con baja medidas de regulación.

Otro aspecto importante es que no cuen- tan con contrato de trabajo, por lo que no son remuneradas y deben compatibilizar sus carreras formativas y laborales con entre- namientos y competiciones.

Actualmente, el torneo nacional cuenta con la participación de más de 1500 juga- doras a lo largo del país, un número impor- tante que va en aumento, y que representa un desafío de inclusión para las autoridades del fútbol nacional.

Una sociedad inclusiva debe desarrollar el deporte para todas las personas. Por ello se ha solicitado a la ANFP que potencie el futbol femenino, mejorando su regulación y las condiciones en las que se desarrolla.