Deporte 03-04-2018

Fútbol femenino Liceo Valentín Letelier entre los mejores de Sudamérica

En un vibrante partido frente a Argentina empataron 3-3, y las chicas del Liceo Valentín Letelier lograron clasificar entre las 4 mejores de Sudamérica.



Ahora deberán jugar ante Paraguay este miércoles a las 09:00 de la mañana.



La expectación se vive en Paraguay hasta el 5 de abril, disputándose la primera edición de la Fiesta Sudamericana de la Juventud en Asunción, donde participan Universidad de Chile, el Liceo Valentín Letelier Madariaga de Linares y el Liceo Marta Donoso Espejo de Talca.



Este certamen, proyecto patrocinado por la Liga de Desarrollo de la Conmebol, tuvo sus jornadas clasificatorias durante el 2017 en los 10 países de Sudamérica tanto en la categoría masculina Sub 13 como en las divisiones femeninas Sub 14 y Sub 16.



En nuestro país, y tras atractivos compromisos, los equipos que representan a Chile son los azules en la división Sub 13, el liceo Valentín Letelier de Linares en la serie Sub 14 y el liceo de Talca en la categoría Sub 16.



Gerardo Domínguez

Redactor deportivo