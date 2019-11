Deporte 30-11-2019

Fútbol femenino: Selección de Yerbas Buenas a un paso de coronarse campeón regional

Final se juega mañana a las 17:00 horas en la comuna histórica

Luis Oróstica, ex jugador de Deportes Linares y dirigente deportivo del club Batuco, está a punto de coronar dos meses y medio de preparación con la selección de fútbol femenino de Yerbas Buenas. “Ha sido un trabajo fantástico con un tremendo grupo de damas, con las cuales vamos invictos. No conocemos las derrotas ni los empates, hemos ganado todos los partidos, incluso en los amistosos vamos invictos. Cuando iniciamos la campaña fue un gran desafío, pero ahora somos el cuadro al cual le han anotado menos goles, sólo 6 y hemos marcado 35 goles, en 7 duelos. Una gran estadística con jugadoras que están súper motivadas. Ellas me consideran como un amigo más, una persona en la que pueden confiar. La edad de nuestras jugadoras va desde los 15 hasta los 38 años con un promedio de 27 años, aproximadamente”.

EL PERIPLO

La seleccionadas de Yerbas Buenas iniciaron esta hazaña enfrentando al equipo de Constitución en calidad de visita. “Ganamos 4 a 2. Sin duda el equipo más complicado que nos ha tocado enfrentar. De vuelta ganamos por un contundente 5 a 2. Luego, nos tocó medirnos con un equipo de San Javier que se caracterizó por ir mucho al golpe, con un juego brusco, no tenía escrúpulos. Pero, igual ganamos de local 3 a 0 y de vuelta la victoria también fue para nuestro elenco por 2 a 0. Una vez que pasamos esa fase nos tocó Villa Alegre. Por diferencia de goles nos tocó jugar de local primero, donde vencimos por 5 a 0 y de visita por 9 a 2. Y eso nos dio el pase a la final, donde estamos jugando con Parral, un equipo sorpresivo, que dejó en el camino a Pelarco y al equipo de Comercio de Talca”.

“En la primera final que se disputó en Parral nos enfrentamos a un equipo que se reforzó con 5 jugadoras de Comercio; nosotros con dos de la Abate Molina de Villa Alegre. Ganamos por 3 a 0, lo que nos da la primera opción. Sabemos que no hemos ganado nada hasta el momento porque aquí los goles de visita no valen. Por eso nos hemos puesto en varios casos y en los entrenamientos también se ha trabajado la parte de los penales. Una de las cosas positivas- agrega Oróstica- ha sido la hinchada ya que es gratificante para estas chicas jugar con un público superior a las cien personas de visitante y de local nos hacemos respetar. Sabemos que mañana habrá el doble de gente por lo que está en juego, por eso también no hemos dejado de lado el tema de manejar la ansiedad, por la importancia que tiene este cotejo de final regional”.

GUERRERAS

El técnico Luis Oróstica, ha sido muy cauto en sus intervenciones. “Somos un equipo humilde, nunca hemos mirado en menos a los rivales. Creo que eso es fundamental, para esta campaña. Nos han entregado todas las facilidades en el estadio de Yerbas Buenas, tenemos la fórmula. La mayoría de los equipos realizan un buen primer tiempo, pero en la segunda etapa se cansan. Son 35 minutos, por lado. A veces son eternos, por eso el apoyo de la hinchada será primordial para sacar adelante esta tarea”.

Una extraordinaria campaña donde van invictas, de 12 partidos sumandos también los amistosos, no han perdido ninguno.

LAS TITULARES

Las “once” guerreras que podrían ingresar mañana desde las 17:00 horas al estadio municipal de Yerbas Buenas, para escribir sus nombres en las páginas del olimpo y hacer historia, son: en portería, Camila Peña; Lateral derecho, Marcela Yáñez; defensa central, Camila Salgado; central, Jenifer Valenzuela; lateral izquierda, Macarena Villega; contención, Pamela González; volante por izquierda, Fran González, por la banda derecha, Estefany Leiva; mediocampo en la creación Belén Ulloa; en la ofensiva Yaritza González y la goleadora Jeanette Salgado.

El cuerpo técnico de esta selección que está a 70 minutos de ser campeona regional en el fútbol femenino, está integrado por el estratega Luis Oróstica, y el paramédico Juan Garrido.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo