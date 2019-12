Deporte 03-12-2019

Fútbol femenino: Selección de Yerbas Buenas se coronó campeón regional tras vencer a Parral por 6 a 2

Las jugadoras de la comuna histórica clasificaron al nacional a realizarse en Mulchén

Un partido que respondió a las expectativas y que se disputó en el estadio municipal de Yerbas Buenas, con cerca de 32 grados de temperatura, donde fue necesario hacer dos pausas en el encuentro para que las jugadoras se hidrataran. Hubo un buen marco de público que llegó para apoyar al equipo de Estrella Roja de Coironal, representativo de la comuna histórica, torneo que se disputó en honor del aniversario de Anfa Maule, donde participaron selecciones regionales.

Destacar el trabajo del técnico Luis Oróstica, que plasmó una tremenda campaña con estas jugadoras que no conocieron la derrota en todo lo que fue este torneo, incluso ganaron hasta los partidos amistosos.

Se notaba en el ambiente cierta tranquilidad, claro porque las yerbuabeninas habían goleado en Parral, por 3 a 0. Sabían que con el empate ya eran campeonas, pero entraron con mucha ansiedad, tratando de buscar el arco contrario, aunque también tenían claro, que, si las parralinas ganaban por la mínima, había que definir desde los doce pasos.

Pero, las dirigidas por Oróstica no estaban para visitas ingratas y ya a los 6 minutos se pusieron en ventaja con anotación de la mejor jugadora del partido, Yanet Salgado. La igualdad, llegó a los 29 minutos, con anotación de Daniela Fuentes. Con ese guarismo se fueron al descanso. Recordar que se jugaban 35 minutos por lado.

LLEGARON LOS GOLES DE LA CORONA

Se cumplían los dos minutos del complemento, cuando una vez más Yanet Salgado, se hizo presente en el marcador, para colocar el 2 a 1 para las locales. Aunque dos minutos más tarde, llegaría la igualdad del equipo forastero a través de Karla Hernández. A los 11, el desequilibrio lo anotaría Francisca González, para que nuevamente estallara el municipal de Yerbas Buenas. La jugada clave, fue en el minuto 20, en el penal que no logró concretar Francisca Henríquez, para Parral, gracias al “tapadón” de la portera Camila Peña. Sin duda que fue un golpe anímico para todo el plantel, porque dos minutos más tarde repite Francisca González, para facturar el 4 a 2, para Estrella Roja de Coironal de Yerbas Buenas. Al minuto, 28 Estefany Leiva, colocaba el 5 a 2. Finalmente, a los 30 minutos, Massiel Dupas, colocaría el definitivo 6 a 2 para Yerbas Buenas, que con esta victoria se coronaba campeona regional y de paso sacó pasajes para el torneo nacional de fútbol femenino adulto a realizarse en el mes de enero del próximo año en la ciudad de Mulchén.

PROTAGONISTAS

La gran figura del encuentro fue la jugadora, Yanet Salgado, que se hizo presente en dos ocasiones: “creo que la clave nuestra fue el aspecto físico. Logramos ganar este encuentro y ahora a prepararnos para realizar una buena presentación en el campeonato nacional en Mulchén”.

Para la capitana María Belén Urrutia, Parral no fue fácil “a pesar del abultado marcador, tuvimos un primer tiempo bastante parejo, pero después supimos anotar en el momento preciso, hicimos nuestro juego y ganamos el partido”.

EQUIPO TITULAR

Los nombres que quedarán en la historia del fútbol en la comuna histórica, luego de lograr el título regional son los de Camila Peña, Camila Salgado, Macarena Villegas, Marcela Yáñez, Solange Cares, Yarixa González, Estefany Leiva, Jenifer Valenzuela, Pamela González, María Urrutia y Yanet Salgado. Después el técnico Luis Oróstica, realizó varios cambios, entre ellos el de la goleadora Francisca González.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo