Deporte 07-02-2018

Fútbol Femenino sub 14 y sub 16 Torneo Sudamericano de Paraguay se reprogramó para 28 de marzo en la ciudad de Luque

El Torneo denominado “Fiesta Sudamericana de la juventud” se iba a desarrollar en febrero con la presencia de equipos de las 10 Asociaciones Miembros de Conmebol.

Estaba todo listo para que entre el 8 y 18 de febrero las jugadoras del Liceo Marta Donoso de Talca y del Liceo Valentín Letelier de Linares, viajaran a Luque, Paraguay con la ilusión de jugar y ganar el Primer Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino que tenía organizado la Conmebol en las categorías sub 14 y sub 16, sin embargo, el ente rector del fútbol sudamericano tuvo que postergar el evento deportivo por el brote de fiebre amarilla que está afectando a algunos países limítrofes cercanos a Paraguay.

No obstante, hasta las oficinas del Instituto Nacional de Deportes del Maule, llegó un documento con una gran noticia para las deportistas maulinas que representarán a Chile en este certamen internacional.

El correo firmado por el Director de Desarrollo de Conmebol, Gonzalo Belloso, señala que “el nuevo calendario de la Fiesta Sudamericana de la Juventud quedó estipulada entre el 28 Marzo al 6 de Abril de 2018, a los fines de asegurar que todos los equipos cuenten con el requisito del certificado de inmunización contra la Fiebre Amarilla, exigido por la Dirección de Migraciones de Paraguay”.

El representante de Conmebol, agrega en el documento que en un principio “Por razones sanitarias que podrían poner en riesgo la presencia de la totalidad de los equipos clasificados para las finales de las Ligas Sudamericanas de Desarrollo, nos vimos obligados a postergar el evento, hasta estar en condiciones de garantizar la presencia de todas las delegaciones de las diez Asociaciones Miembro, en este inédito encuentro de 700 jóvenes de Sudamérica, que tiene como uno de sus objetivos-eje, la integración de la juventud de toda Sudamérica”

Ante esta situación, la Directora Regional del IND del Maule, Alejandra Suazo, se mostró muy contenta por la reprogramación de este campeonato de fútbol femenino denominado “Fiesta Sudamericana de la Juventud”.

“Estamos felices como IND porque las niñas del Liceo Marta Donoso de Talca y del Liceo Valentín Letelier de Linares podrán cumplir su sueño de jugar este sudamericano en Luque, Paraguay, puesto que es muy importante para ellas competir en este certamen, porque no solo representan a su liceo, sino que también a la región y al país. Además, han entrenado muy duro, están muy motivadas y están seguras de que pueden lograr estar en el podio”, concluyó la Directora del IND del Maule.

En el caso de las liceanas linarenses dirigidas por el profesor Leandro Méndez, esta semana están descansando de los trabajos intensos, pero deberán cumplir con un partido amistoso programado para este jueves “después hacemos una pausa y volveremos el próximo martes 13 de febrero, donde será una semana con bastantes partidos amistosos. Tenemos en carpeta encuentros con equipos que pertenecen al fútbol joven de la ANFP, viajaremos a Valparaíso para enfrentar al cuadro de Santiago Wanderers, La Pintana y existe la posibilidad de jugar con Colo-Colo aprovechar el próximo fin de semana para realizar estos compromisos que nos ayudaran a llegar mejor preparados al desafío del Internacional en Paraguay”.

Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo