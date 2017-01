Deporte 25-01-2017

Fútbol rural: Asociación de Precordillera finalizó torneo

Cerca de 500 personas estuvieron en las tribunas

Ni los cerca de 34 grados de temperatura fueron impedimento para que los jugadores de los clubes que llegaron a la final, se dieran cita en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra para dar vida a otra apasionante final del fútbol de la precordillera.

Las hinchadas de los equipos no dejaron de alentar en ningún momento a sus colores a pasar de la alta temperatura que reinó durante toda la jornada. Hasta hubo final de damas donde el equipo de Roblería demostró que sus jugadoras están preparadas para el nacional de la ciudad de Aysén que se disputará en el mes de febrero. Es por esta razón que los dirigidos de la asociación precordillerana están trabajando para reunir recursos económicos y poder financiar este viaje que sin duda será inédito no tan solo para la precordillera sino también para la ciudad de Linares, que por primera vez tendrá un equipo femenino en un torneo nacional.

Para el timonel de la Asociación de Fútbol de la precordillera, Francisco Jaramillo, no fue un torneo fácil, “pero salimos adelante, tuvimos un excelente marco de público y esta vez en esta final de fútbol rural contamos con el financiamiento del 2% F.N.D.R, Región del Maule. Lo otro positivo es que nuestro equipo femenino se está preparando para viajar al sur para participar en un campeonato nacional, por eso en los próximo días tendremos un diálogo con la primera autoridad comunal para que nos apoye en este desafío”.

RESUMEN FUTBOLÍSTICO

Los que dieron el puntapié inicial fueron los cuadros de Segunda Serie, donde Roblería dio cuenta de las Cruces por 3 a 2. Con este resultado Roblería fue campeón. En serie de 35, Filial San Víctor, derrotó a Unión Melozal por 3 goles a 0 logrando los pasajes al regional. Luego en la serie Damas, Roblería goleó por 7 a 0 a las Cruces, demostrando con creces que están bien preparadas bajo las órdenes del “tiburón” Jaime Nova para el torneo de Aysén.

Finalmente, en serie de Honor, Unión Melozal se tomó revancha y venció por la cuenta mínima a Filial San Víctor, obteniendo los pasajes para el regional de ANFUR 2017.